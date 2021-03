An diesen Unternehmen ist AUTO1-Gründer Hakan Koç beteiligt

Im Gegensatz zu bekannten Unternehmerpersönlichkeiten wie Elon Musk oder Jeff Bezos hielt sich der Startup-Gründer und Investor Hakan Koç lange Zeit eher von der Öffentlichkeit fern. Doch spätestens als sein Unternehmen AUTO1 Mitte 2017 zum wertvollsten deutschen Startup aufstieg, ist auch der 34-Jährige kein Unbekannter mehr in der Gründer-Szene.

AUTO1 erzielt Milliarden-Umsätze

AUTO1, das Unternehmen, das Hakan Koç 2012 gemeinsam mit Christian Bertermann gegründet hat, hat einen steilen Aufstieg hingelegt. Mit ihrem Unternehmen haben die beiden Gründer eine Plattform geschaffen, über die Verbraucher und professionelle Autohändler europaweit Gebrauchtwagen verkaufen oder kaufen können. In mehr als 30 Ländern werden mittlerweile AUTO1-Autos verkauft, der Umsatz belief sich laut Angaben des Unternehmens in 2019 bereits auf über 3,5 Milliarden Euro.

AUTO1 notiert an der Börse mit 11-Milliarden-Bewertung

Nun haben die beiden Gründer einen weiteren Erfolg zu verbuchen: So ist AUTO1 das erste Unternehmen, das es in diesem Jahr an die Frankfurter Börse geschafft hat. Gründer Christian Bertermann zeigt sich sehr zufrieden nach dem ersten Börsentag: "Der heutige Börsengang ist der Startschuss für die nächste Phase dieser unglaublichen Wachstumsgeschichte", erzählt der AUTO1-Geschäftsführer laut dem manager magazin.

Die AUTO1-Aktien, die zu Beginn zunächst zu einem Ausgabepreis von 38 Euro angesetzt waren, stiegen gleich nach Handelsbeginn um insgesamt 45 Prozent auf 55 Euro. Damit erhält AUTO1 nach dem ersten Börsengang eine Bewertung von 11,7 Milliarden Euro - ein Rekordwert, der laut der Tagesschau noch nie von einem Startup in Europa erreicht wurde. Wie das manager magazin berichtet, sollen die beiden Startup-Gründer auch nach dem IPO weiterhin große Anteile an dem Unternehmen behalten - mit Anteilen von 12,41 Prozent ist AUTO1-Gründer Hakan Koç laut dem Nachrichtenmagazin über Nacht zum Milliardär geworden.

Hakan Koç agiert als Business Angel

Doch ist der erfolgreiche Unternehmer nicht nur an seinem eigenen Startup beteiligt. Seit vielen Jahren investiert der Gründer im Hintergrund auch in viele andere Firmen. Welche das genau sind, haben startupdetector und Gründerszene gemeinsam untersucht:

Heaven HR

Bereits vor mehr als 5 Jahren soll sich der Erfolgsunternehmer über seine Firma HKKV GmBh an dem Berliner Unternehmen HeavenHR beteiligt haben, einer Software, die speziell für HR-Prozesse entwickelt wurde. Diese erlaubt es nach eigenen Angaben, Personalangelegenheiten wie Recruiting, Personalverwaltung und Lohnabrechnung leichter zu verwalten und zu managen.

Die Website des Unternehmens nennt AUTO1 außerdem an erster Stelle bei "Unsere Kunden" - die Vermutung liegt also nahe, dass das Startup des Gründers mit über 4.000 Mitarbeitern auch selbst Gebrauch von dem HR-Managment-System der Firma macht. Laut Angaben von Gründerszene investierte Hakan Koç seit seinem Einstieg rund 16 Millionen Euro in die HR-Firma.

Cosuno

In der digitalen Welt agiert das zweite Unternehmen, an dem der AUTO1-Gründer seit 2018 beteiligt ist: Das Softwareunternehmen Cosuno hat sich auf die Baubranche spezialisiert und hilft laut Angaben der Unternehmenswebsite Generalunternehmen dabei, Ausschreibungs- und Vergabeprozesse an Nachunternehmer wie Fliesenleger oder Dachdecker effizienter zu gestalten.

Homebell

Weniger erfolgreich war wohl Koçs Beteiligung bei dem Berliner Handwerksdienstleister Homebell. Seit 2015 investierten Anleger laut Gründerszene über zwölf Millionen Euro in das Unternehmen - auch Koç soll sich 2016 beteiligt haben. Doch auch nach einem Neustart und zahlreichen Mitarbeiterentlassungen scheint es dem Projekt nicht besser zu gehen - aktuell werden laut der Website des Handwerksunternehmens keine Aufträge mehr angenommen.

Tech Open Air

Im Gegensatz zu den meisten anderen Startup-Investitionen von Koç handelt es sich bei dem nächsten Unternehmen um ein für den jungen Unternehmer eher ungewöhnliches Geschäftsgebiet. So unterstützt der Gründer mit seiner Beteiligung an der Tech Open GmbH ein jährlich veranstaltetes, interdisziplinäres Technologiefestival, das seit 2012 in der deutschen Hauptstadt stattfindet. Mittlerweile ist das Tech-Festival zu einer der bekanntesten Technologiekonferenzen in und außerhalb von Europa geworden. Die Experten der Gründerszene vermuten aufgrund der gewöhnlich geringen Gewinnmargen in dieser Szene, dass Koçs Beteiligung hier eher "altruistischer Natur" sein dürfte.

Home24 und Homebell

Sehr lange Zeit hielt der AUTO1-Gründer außerdem ein Investment an einem bekannten, börsennotierten Online-Versandhändler für Möbel, der Plattform Home24. Schon im Jahr 2012 soll Koç laut den Untersuchungen von Gründerszene eine Beteiligung an der Möbelfirma gehabt haben - vermutlich auch, weil er über ein Jahr als "Chief Product Officer" in der Firma tätig war. 2015 veräußerte Hakan Koç seine Anteile an dem Unternehmen jedoch laut Gründerszene an das Investmentunternehmen Rocket Internet.

Und auch in der Immobilienbranche mischte der Erfolgsunternehmer einige Zeit lang mit. So investierte er vor ein paar Jahren in den Full-Service Immobiliendienstleister McMakler, der laut eigenen Angaben durch digitale Analyse- und Vermarktungstechnologien Makler-Tätigkeiten durch eine speziell dafür programmierte Software digitalisieren will. Auch hier soll Koç seine Beteiligung jedoch 2019 verkauft haben.

Arculus

Doch auch in letzter Zeit scheint der AUTO1-Gründer noch sehr aktiv am Investitionsgeschehen beteiligt zu sein. So hält der Unternehmer den Gründerszene-Berichten zufolge seit kurzem Investmentanteile an dem Ingolstädter Startup Arculus. Bei diesem Unternehmen werden Fließbänder auf festen Positionen laut eigenen Angaben von autonomen mobilen Robotern ersetzt. Dadurch können individuelle Produktionspfade geschaffen werden, wodurch man sich je nach Branche flexibel an die dort herrschenden Arbeitsbedingen anpassen kann. Die Software und die Robotik werden komplett von dem innovativen Startup übernommen.

Something Magic

Seit Ende November 2020 hält Koç außerdem Anteile an einer mysteriösen Firma namens "Something Magic". Lediglich der Standort des Unternehmens und ein paar Gesellschafter-Namen sind im Netz zu finden, eine Webseite des Unternehmens existiert noch nicht. Insgesamt 33 Prozent der Anteile fallen laut Gründerszene auf den Auto1-Gründer zurück, weitere 33 Prozent der Anteile hält StarKoch Tim Raue. Um was für eine Art von Unternehmen es sich dabei genau handelt, bleibt abzuwarten.

Pauline Breitner/Redaktion finanzen.net

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com