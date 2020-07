IBM setzt unmögliche Berufserfahrungen voraus

Extrem hohe Anforderungen in Stellenausschreibungen sind keine Seltenheit - ein bekannter Recruiting-Trick. Eine Studie der Recruitingagentur Talent Works aus dem Jahr 2018 ergab, dass für eine Einladung zum Bewerbungsgespräch lediglich 50 Prozent der Anforderungen erfüllt sein müssen.

Gilt dies auch für das US-amerikanische Tech- und Beratungsunternehmen IBM? Die Firma stellte Ende Juni eine Stellenanzeige online, die sogar die höchsten der hohen Anforderungen übertrifft.

Kompetenzen: 12 Jahre Erfahrung bei Kubernetes

In der Stellenanzeige für einen "Cloud Native Infrastructure Engineer" in Indien wird mit so einigen Versprechen gelockt: Arbeit mit den neuesten Technologien und Tools sowie die Kooperation mit den führenden Köpfen der Branche.

Ganz oben auf der Liste der gewünschten Kompetenzen steht - fett gedruckt - über einer Reihe mehr oder weniger realistischer Anforderungen: "Mindestens 12 + Jahre Erfahrung in der Administration und dem Management von Kubernetes".

Kubernetes ist eine Open-Source-Lösung von Google, die der Verwaltung von Container-Anwendungen dient. Sie wurde im Juni 2014 auf den Markt gebracht, was bedeutet, dass kein Mensch auf der Welt mehr als sechs Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Kubernetes haben kann.

Einen Keks für schlaue Bewerber?

t3n findet, es handle sich hier um eine "witzige Stellenanzeige" und auch Twitter-User machen sich über IBM lustig: "Woher der #Fachkräftemangel kommt, wollt ihr wissen?", schreibt ein Nutzer. Kommentiert wird der Tweet mit Vermutungen darüber, dass ständige Nachtschichten die sechs Jahre fehlender Kubernetes-Erfahrung ersetzen könnten.

Ein weiterer Nutzer schreibt: "Das ist in Wirklichkeit ein Test […] Der, der das erkannt hat und in der Bewerbung darauf hinweist, wird zum Bewerbungsgespräch eingeladen und bekommt einen Keks :-)".

Trotz öffentlicher Aufmerksamkeit bleibt die Anzeige unverändert

Obwohl IBM auf diese Art öffentlich für die Annonce kritisiert wurde - und das sicher nicht nur auf deutschen Portalen - hat das Unternehmen sie auch nach etwa 20 Tagen noch nicht bearbeitet.

Insgesamt beschäftigt IBM mehr als 380.000 Mitarbeiter in 170 Ländern, vermutlich wird die Firma diese Position also dennoch besetzen können. t3n kommentiert die Stellenanzeige trotzdem wie folgt: "Falls IBM diese Stelle zeitnah besetzen will, sollte man sich vielleicht tatsächlich noch einmal überlegen, ob sechs Jahre Berufserfahrung nicht doch ausreichend wären."

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com