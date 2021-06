"Disaster Girl": Meme wird für eine halbe Million Dollar versteigert

Vom Fotowettbewerb zu Internet-Meme

Das Internet hat schon viele Menschen auf der Welt reich gemacht, doch die Geschichte von Zoe Roth ist mit kaum einer anderen zu vergleichen. Mit gerade einmal vier Jahren geht ein Foto von ihr um die Welt. Zu sehen ist sie als kleines Mädchen, das vor einem brennenden Haus steht und verschmitzt in die Kamera lächelt. Hinter der Kamera stand ihr Vater Dave, der das heute so berühmte Bild von seiner Tochter im Jahr 2005 schoss. Wie News & Observer berichtet, entstand das Foto in der Nähe ihres Hauses in Mebane in North Carolina. Nachdem die Aufnahme 2008 einen Fotowettbewerb des JPG-Magazins gewonnen hatte, nahm es als Internet-Meme ein Eigenleben an und wurde überall auf der Welt bekannt.

Der Verkauf von "Disaster Girl"

Heute ist Zoe Roth mit ihren 21 Jahren erwachsen und dank der Wunder des Internets auch um stolze 430.000 US-Dollar reicher. Denn Roth verkaufte das Bild Anfang April für 180 Ether. Zwar schwankt die Kryptowährung immer wieder, aber laut News & Observer beläuft sich der Wert derzeit auf die knappe halbe Million US-Dollar. "Leute, die in Memes sind, hatten nicht wirklich eine Wahl. Das Internet ist groß", sagte Roth der New York Times. "Egal, ob Sie eine gute oder eine schlechte Erfahrung machen, Sie müssen einfach das Beste daraus machen." Vor dem Verkauf von "Disaster Girl" als NFT hat Roth kein Geld mit dem Bild verdient, doch jetzt erhalten sie und ihr Vater 10 Prozent des Gewinns, wenn das Meme in Zukunft verwendet wird, berichtet News & Observer. Das Gewinnergebot stammte Berichten zufolge von einem Konto namens @3FMusic, dessen Eigentümer anonym bleibt.

"Disaster Girl," perhaps one of the most recognizable members of the unofficial meme hall of fame, is now an NFT worth half a million dollars. The 4-year-old girl from the photo, now a college student, plans to pay off student loans and donate to charity. https://t.co/cmJrm3qMbA - The New York Times (@nytimes) April 29, 2021

Roths Pläne für die Zukunft

"In der Lage zu sein, es zu verkaufen, zeigt uns nur, dass wir eine Art Kontrolle haben, eine Art Agentur im gesamten Prozess", erklärt Roth gegenüber News & Observer. "Niemand, der zu einem Meme geworden ist, hat das angestrebt, es hat sich einfach so ergeben - Ist es Glück? Ist es Schicksal? Ich habe keine Ahnung. Aber ich werde es hinnehmen." Die 21-Jährige hat auch schon feste Pläne für die Zukunft. So sagte Roth gegenüber News & Observer, dass sie plant, den größten Teil ihres neuen Glücks für wohltätige Zwecke zu spenden, während ihr Vater Dave hoffe, endlich die Klimaanlage in seinem Honda Civic reparieren zu können. Roth fügte im Interview mit der New York Times hinzu, dass sie auf die Chance hoffe, International Studies zu studieren und einen Teil des Geldes zur Rückzahlung ihrer Studentendarlehen verwenden werde.

