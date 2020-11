Google Fotos führt Datenlimit ein - Kostenloser Cloud-Speicher ab Juni 2021 begrenzt

• Google Foto-Cloud führt Datenlimit ein• Google Fotos beherbergt insgesamt 4 Billionen Fotos• 15 Gigabyte weiterhin kostenlos

Google Fotos führt Datenlimit ein

2015 startete erstmals Google Fotos, der Cloud-Speicher der Google Pixel Smartphones, welcher es ermöglicht, unbegrenzt Fotos und Videos online abzulegen.

In der digitalisierten Welt von heute, in welcher Speicherplatz eine große Rolle spielt, ist die Foto-Cloud ohne Datenlimit von Google ein echtes Unikat. Kein anderer Anbieter stellt seinen Nutzern kostenlos unbegrenzt viel Speicherplatz zur Verfügung. Die hochgeladenen Fotos durften eine Auflösung von 16 Megapixel allerdings nicht überschreiten und Videos nicht mehr als 1080 Pixel - also Full-HD - vorweisen.

"Wir haben Google Fotos vor mehr als fünf Jahren mit der Mission gestartet, als Zuhause für deine Erinnerungen zu dienen. […] Heute sind mehr als 4 Billionen Fotos in Google Fotos abgelegt und jede Woche werden 28 Milliarden weitere Fotos und Videos hochgeladen", heißt es in einem Blog von Google.

Doch damit ist ab dem 1. Juni 2021 Schluss, ab diesem Zeitpunkt wird Google Fotos keinen unbegrenzten Speicherplatz mehr kostenlos zur Verfügung stellen.

Kostenloses Limit von 15 Gigabyte

Wie Google in seinem Blogpost wissen lässt, werden zukünftig nur noch die Besitzer der aktuellen Google Pixel-Modelle kostenlos und unbegrenzt Fotos in der Cloud ablegen können. Alle nachfolgenden Modelle werden sich an die Speichergrenzen von Google Drive halten müssen.

Dementsprechend müssen sich Fotos ab dem 1. Juni 2021 die insgesamt 15 Gigabyte kostenlosen Cloud-Speicher mit anderen Daten wie E-Mails und Dokumente teilen.

Sollte dieser Rahmen überschritten werden, müssen Nutzer die Löschung von Daten fürchten, sofern der Nutzer - nach mehrere Warnungen durch Google - den Online-Speicher nicht aufräumt.

Google hilft beim Aussortieren

Damit das Speichermanagement gelingt, hat Google diverse Funktionen eingerichtet, die den Nutzern beim Aussortieren alter Fotos helfen sollen. Demnach soll ein Tool unscharfe oder dunkle Bilder, Screenshots und große Videodateien herausfiltern und dem Nutzer vorschlagen, diese zu löschen, falls sie nicht mehr benötigt werden.

Laut Google sollen die 15 Gigabyte kostenloser Cloud-Speicher allerdings bei 80 Prozent der Nutzer noch bis 2024 halten und sobald sich dieser dem Kapazitätsmaximum nähert, wird der Verbraucher darüber rechtzeitig informiert.

Daraufhin kann entweder der Cloud-Speicher aussortiert oder zusätzliche 100 Gigabyte Speicherplatz für 1,99 Euro monatlich beziehungsweise 20 Euro jährlich hinzugekauft werden.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com, Naypong / Shutterstock.com