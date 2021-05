Apple-Geschichte: So sah der ursprüngliche iPad-Prototyp aus

Wie jüngst durch einen Twitter-Beitrag des bekannten Prototyp-Sammlers Guilio Zompetti bekannt wurde, hätte das ursprüngliche Apple-iPad eigentlich über zwei Dock-Anschlüsse verfügen sollen - eine Eigenschaft, die das Tablet zu einem flexibleren Gerät gemacht hätte.

Vor über einem Jahrzehnt kam das erste Apple iPad - mit nur einem einzigen Dock-Anschluss ausgestattet - auf den Markt. Wie sowohl Zompetti als auch Tech-Portale, wie GIGA und MACERKOPF, aktuell berichten, soll Apple zwischenzeitlich jedoch überlegt haben, zwei Dock-Anschlüsse zu verbauen: Einen an der unteren und einen an der linken Gehäuseseite, wie im folgenden Twitter-Beitrag gezeigt:

iPad, first generation prototype.

Initially, Apple was planning to feature a dual dock system on its first tablet.

The secondary port was situated on the left side of the device.

Concurrent charging was apparently supported.

This feature was removed in a later DVT stage. pic.twitter.com/7yJHsXPoYL