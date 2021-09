Bestverdiener im IT-Bereich: In diesen IT-Berufen verdient man das meiste Geld

IT-Berater/-innen auf Platz eins

Bis 2019 waren die Bestverdiener der IT-Branche noch die Angestellten der IT-Sicherheit. Im Jahr 2020 wurden diese jedoch von den IT-Berater/-innen abgelöst. Seitdem stehen diese auf Platz eins der Gehaltsliste unter den IT-Fachkräften. So erhalten Consultants ein jährliches Bruttogehalt von etwa 75.700 Euro. Auf Platz zwei stehen Fachkräfte der IT-Sicherheit mit einem jährlichen Bruttogehalt von etwa 69.900 Euro. Ebenfalls hoch platziert sind Fachkräfte in der Softwareentwicklung. So verdienen Angestellte in der Softwareentwicklung für Mobile etwa 67.500 Euro brutto im Jahr und Softwareentwickler für Backend etwa 66.100 Euro brutto jährlich. Weiter verteilen sich die Gehälter der IT-Fachkräfte absteigend auf die Bereiche IT-Leitung, IT-Projektleitung, SAP-Beratung, Scrum Master, SAP-Entwicklung und Softwareentwicklung Frontend, mit einer Spannbreite von etwa 64.500 bis 57.300 Euro Bruttoeinkommen im Jahr. Während der Corona-Krise zurückgegangen sind Auszahlungen von Boni. Diese nahmen im Jahr 2020 um etwa 25 Prozent ab.

Insgesamt jedoch sieht Dr. Philip Bierbach, Geschäftsführer von Compensation Partner, weiter eine positive Entwicklung für die IT-Branche: "Das Jahr 2021 wird auch für IT-Kräfte weiterhin von der Corona-Krise geprägt sein. Der Wettbewerb wird dennoch eine leicht positive Lohnentwicklung bewirken, sodass wir eine Gehaltssteigerung von rund 1,8 Prozent erwarten. Die Auszahlungshöhe der variablen Vergütungsbestandteile wird sich im Vergleich zu 2020 etwas erholen, aber noch nicht das Niveau von 2019 erreichen".

So viel verdienen Führungskräfte

Besser noch als IT-Berater/-innen werden Führungskräfte in der IT-Branche bezahlt. Die Vergütung hängt dabei jedoch von der Unternehmensgröße ab. Während Führungskräfte in kleinen Unternehmen mit einer Mitarbeiteranzahl bis zu 100 Personen jährlich etwa 103.500 Euro brutto verdienen, erhalten Führungskräfte in mittelgroßen Unternehmen mit einer Mitarbeiteranzahl von 101 bis 1.000 Personen etwa 118.600 Euro brutto im Jahr. Am besten verdienen Führungskräfte großer Unternehmen mit einer Mitarbeiteranzahl von über 1.000 Personen. Diese erhalten ein jährliches Bruttogehalt von etwa 142.900 Euro.

So wichtig ist Erfahrung im Beruf

Ein weiterer Faktor, der das Gehalt beeinflusst, ist der Grad der Ausbildung sowie die Berufserfahrung. Das Gehalt variiert beim Bildungsgrad aufsteigend nach Lehre, Meister oder Fachwirt, Bachelor, Master und Promotion. Während ein gelernter Angestellter etwa 51.300 Euro brutto im Jahr verdient, erhält ein studierter Angestellter mit Bachelorabschluss jährlich schon etwa 54.800 Euro brutto. Am meisten verdienen Mitarbeiter mit Doktortitel. Promovierte Angestellte erhalten damit ein jährliches Bruttogehalt von etwa 81.800 Euro.

Auch steigert sich das Gehalt mit mehr Berufserfahrung. Berufseinsteiger mit einer Erfahrung von nur ein bis zwei Jahren verdienen jährlich etwa 51.500 Euro brutto. Erfahrenere Angestellte mit einer Berufserfahrung von sechs bis acht Jahren hingegen, erhalten schon 55.600 Euro Bruttojahresgehalt. Ab einer Berufserfahrung von mehr als 13 Jahren verdienen die Angestellten etwa 66.000 Euro brutto jährlich.

