Das waren die Trends der Google-Suche 2022

Ukraine-Krieg dominiert deutsche Suchanfragen

Eines der wohl prägendsten Ereignisse 2022 war die seit dem 24. Februar 2022 andauernde Invasion der Ukraine durch Russland. Dies schlug sich auch in der Google-Suche nieder: In den Kategorien "allgemeine Suchbegriffe" wie auch "Schlagzeilen" belegt die Suche nach der Ukraine den ersten Platz, Vladimir Putin belegt die ersten Plätze in den Kategorien Persönlichkeiten und Politiker, in letzterer erreicht der ukrainische Präsident Selenski den fünften Platz. Auch unter den meistgesuchten Fragen zeigt sich, wie sehr der Ukrainekrieg die Menschen beschäftigt: Neben Fragen wie "Warum greift Russland die Ukraine an?" finden sich auch Fragen wie etwa "Was ist SWIFT?" oder "Wie viele Soldaten hat Deutschland?" unter den Top-Suchanfragen Deutschlands.

Corona nur noch wenig interessant

Im Vergleich zu den Vorjahren ist auffallend, dass das Coronavirus in den Suchtrends nur noch am Rande auftritt. Zwar wurde "Corona" im direkten Vergleich zu "Ukraine" im letzten Jahr ein wenig öfter gesucht, da die Trends aber stets die Ausreißer beleuchten und sich das Suchinteresse an der Krankheit zunehmend verringert, finden sich in den Trends für 2022 nur Suchen wie etwa "Wie lange dauert die Quarantäne?", "Wie lange gilt man als geimpft?" oder "Was bedeutet 2G-Plus?", wobei auch hier das absolute Suchinteresse nach einer Google-Trends-Abfrage als eher gering einzustufen ist. Dennoch gab es eine Krankheit, die in den allgemeinen Suchtrends unter den Top 10 Anfragen zu finden ist: Das Affenpockenvirus beschäftigte die Menschen insbesondere im Mai 2022, danach flachten zumindest die Suchinteressen wieder stark ab.

Deutliche Unterschiede in den weltweiten Trends

Die Trends lassen sich nicht nur für Deutschland abrufen, Google erstellt die Übersicht für einige Länder und bietet auch die Option, sich weltweite Trends anzeigen zu lassen. Hier lassen sich einige interessante Unterschiede zu den deutschen Suchtrends feststellen: Weltweit in den allgemeinen Suchtrends führte das Buchstabenrätsel Wordle die Trends an, gefolgt von "India vs England", womit ein Cricketduell aus dem Juli 2022 gemeint ist. Die Suche nach der Ukraine belegt hier erst den dritten Rang. Es finden sich aber auch Gemeinsamkeiten: in der Kategorie "Abschiede" ist sowohl in Deutschland als auch weltweit die Suche nach Queen Elizabeth II. führend, auch die Kategorie "Nachrichten" wurde jeweils von der Suche nach der Ukraine angeführt.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

Bildquellen: tanuha2001 / Shutterstock.com, Naypong / Shutterstock.com