Karriere-Insider

Chris Hyams, CEO von Indeed, verlässt sich bei Vorstellungsgesprächen nicht allein auf den Lebenslauf eines Bewerbers. Stattdessen stellt er zwei gezielte Fragen, die für ihn aussagekräftiger sind als bisherige berufliche Erfahrungen. Welche das sind und warum sie entscheidend sein sollen, erklärt er im Interview.

Ein unkonventioneller Ansatz für den Bewerbungsprozess

Chris Hyams, der seit 2019 an der Spitze von Indeed steht, hält wenig von klassischen Bewerbungsverfahren. Seiner Ansicht nach gibt ein Lebenslauf nur begrenzt Aufschluss über das Potenzial eines Kandidaten. Viel wichtiger sei es, gezielt Fragen zu stellen, die Einblicke in Denkweise, Lernfähigkeit und Motivation geben. Entscheidend sei nicht, welche Erfahrungen jemand auf dem Papier vorweisen kann, sondern wie dieser Mensch an Herausforderungen herangeht und sich weiterentwickelt. In einem Interview mit CNBC betont Hyams, dass er Bewerber nach Aspekten fragt, die zeigen, wie sie denken und mit Veränderungen umgehen.

Leidenschaft als Indikator für Potenzial

Eine zentrale Frage in seinen Bewerbungsgesprächen dreht sich um die persönliche Leidenschaft des Kandidaten. Hyams möchte erfahren, wofür sich eine Person besonders begeistert oder welche Themen ihr besonders am Herzen liegen. Die Antwort muss dabei nicht zwangsläufig mit dem angestrebten Job zusammenhängen. Wichtiger ist für ihn, ob jemand in der Lage ist, sich intensiv mit einer Sache auseinanderzusetzen und diese mit Überzeugung zu verfolgen.

Menschen, die eine starke Leidenschaft für ein Thema haben - sei es Musik, Sport oder Technologie -, bringen diese Energie laut Hyams oft auch in ihre beruflichen Tätigkeiten ein. Ein ausgeprägtes Interesse an einer bestimmten Sache zeigt, dass jemand mit Engagement arbeitet und sich weiterentwickeln möchte. Entscheidend sei nicht, ob die bisherigen Erfahrungen perfekt zu einer Stelle passen, sondern ob die innere Motivation vorhanden ist, sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen.

Lernfähigkeit durch Selbstreflexion erkennen

Ein weiteres zentrales Thema in Hyams' Bewerbungsgesprächen ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion und zum Lernen aus eigenen Fehlern. Deshalb stellt er gezielt die Frage nach einer Situation, in der der Bewerber sich seiner Sache vollkommen sicher war, dann aber feststellen musste, dass er falsch lag.

Durch diese Frage möchte Hyams herausfinden, wie eine Person mit Irrtümern umgeht und ob sie bereit ist, ihr eigenes Handeln kritisch zu hinterfragen. In einer sich schnell verändernden Arbeitswelt sei es essenziell, offen für neue Erkenntnisse zu sein und aus vergangenen Fehleinschätzungen zu lernen.

Gegenüber CNBC erläutert er, dass diese Eigenschaft oft wichtiger sei als formale Qualifikationen oder eine geradlinige Karriere. Unternehmen würden zunehmend Wert auf Anpassungsfähigkeit und die Bereitschaft zur Weiterentwicklung legen, statt sich ausschließlich auf die bisherigen Erfolge eines Bewerbers zu konzentrieren.

Soft Skills im Fokus moderner Bewerbungsgespräche

Hyams macht deutlich, dass klassische Bewerbungsunterlagen allein nicht ausreichen, um das Potenzial eines Kandidaten zu erfassen. Ein Lebenslauf gibt lediglich Aufschluss über vergangene Stationen, aber nicht über Denkweise, Problemlösungsfähigkeiten oder den Umgang mit Herausforderungen. Gerade in einem dynamischen Umfeld seien Anpassungsfähigkeit und kritische Selbstreflexion oft entscheidender als reine Fachkenntnisse. NBC New York erklärt, dass Arbeitgeber mit gezielten Fragen tiefere Einblicke in die Persönlichkeit und Arbeitsweise eines Bewerbers gewinnen können. Wer in der Lage ist, aus Fehlern zu lernen und eine starke intrinsische Motivation mitbringt, wird sich langfristig erfolgreicher im Unternehmen integrieren und weiterentwickeln.

Redaktion finanzen.net