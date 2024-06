Karrieretipps

Larry Page ist einer der reichsten Menschen der Welt und für viele Gründer ein Vorbild. Immer wieder gewährt er interessante Einblicke in sein Mindset.

Im Jahr 1998 gründeten Larry Page und Sergey Brin in einer Garage in Menlo Park die Internet-Suchmaschine Google. Heute gehört das Technologieunternehmen zur US-amerikanischen Holding Alphabet und ist die meistbesuchte Website der Welt. Die beiden Gründer sind laut "Bloomberg Billionaires Index" Milliardäre und für viele junge Menschen ein Vorbild. In verschiedenen Vorträgen offenbart Larry Page immer wieder sein Mindset und seine Visionen, von denen man eine Menge lernen kann. Das Männermagazin "GQ" fasste in einem Artikel die Business-Tipps von Larry Page zusammen.

Auf die richtigen Leute kommt es an

Laut Page braucht es kein Unternehmen mit 100 Leuten, um eine Idee zu entwickeln. Eine Lektion die nicht nur die Google-Gründer in Erfahrung brachten. Auch Unternehmen wie Facebook und Apple begannen mit weniger als fünf Mitarbeitern und entwickelten sich zu internationalen Konzernen. Um Ideen zu bilden und umzusetzen brauche es also ein qualifiziertes und motiviertes Team. Auch hierzu hat Page einen wichtigen Tipp parat. So solle man seine Mitarbeiter immer mit Respekt behandeln, da nur so eine Bindung zum Unternehmen aufgebaut werden könne. Wertgeschätzte Mitarbeiter würden zudem eher dazu neigen, Initiativen zu ergreifen, um das Unternehmen zu fördern und wachsen zu lassen.

Ein Universitätsabschluss ist nicht immer notwendig

Page ist außerdem der Meinung, dass man keinen Universitätsabschluss braucht, um ein Unternehmen zu gründen. Zwar ist ständige Weiterbildung sehr wichtig, allerdings reiche es aus, sich privat in gewisse Thematiken einzulesen. So hat Page vor der Gründung von Google viele Wirtschaftsbücher gelesen und hat sich somit das notwendige Wissen selbst angeeignet. Larry Page ist nicht der Einzige, der den Nutzen von Universitätsabschlüssen in Frage stellt. Auch Elon Musk steht Bildungsabschlüssen kritisch gegenüber. Auf der "Satellite 2020" Konferenz sagte Musk, dass Universitäten nicht zum Lernen da seien, sondern eher um Spaß zu haben. Genauso wie Page merkte Musk an, dass man viele Dinge auch gut online kostenlos lernen könne. In einem weiteren Schritt sollte laut Page bei Ideen auf Alleinstellungsmerkmale geachtet werden. So sei das Ziel, dass Verbraucher das eigene Produkt oder den eigenen Service gegenüber dem der Konkurrenz vorziehen. Des Weiteren sind laut Page persönliche Eigenschaften wie Fokus und Entschlossenheit wichtig, um individuelle Ziele zu erreichen. Auch in schwierigen Situationen solle man an seinem Plan festhalten und das eigene Unternehmen kontinuierlich verbessern.

Tim Adler / Redaktion finanzen.net