Geld verdienen durch Bücherpublikation über Amazon

Geld bequem von Zuhause im Internet zu verdienen, ist der Traum vieler Menschen. Im Zeitalter des Online-Shoppings und des scheinbar grenzenlosen Internetzugangs gibt es zahllose Möglichkeiten, diesen Wunsch auch in die Tat umzusetzen. Dabei ist es jedoch essentiell, Geschäftsmodellen zu folgen, die seriös, lukrativ und langfristig sind. Geld verdienen mit Amazon Kindle Direct Publishing oder kurz KDP ist eine der Möglichkeiten. Die Plattform bietet angehenden Autoren alles, um ein eigenes Buch auf dem größten Online-Marktplatz zu verkaufen, denn mit Kindle Direct Publishing bietet Amazon eine kostenlose und weltweit bekannte Plattform, ein kostenloses Autorenprofil, eine hohe Besucherzahl und hohe Tantiemen von bis zu 70 Prozent an.

Selbstverlag in Eigenverantwortung

Amazon Kindle Direct Publishing ist auch unter "Self Publishing" bekannt und bedeutet nichts anderes als "Selbstverlag". Dies erklärt auch bereits das Konzept, welches sich hinter der Amazon-Plattform verbirgt, denn theoretisch braucht ein Hobby-Schriftsteller dank des Kindle Direct Publishings keinen Verlag mehr und kann sein eigener Verleger werden. Das bedeutet, man kann eBooks und Bücher selber schreiben oder eben schreiben lassen und diese anschließend auch selbst veröffentlichen. Das hat den Vorteil, dass angehende Autoren nicht an einen Verlag gebunden sind und jederzeit Änderungen vornehmen können. Damit steigt jedoch auch das Maß an Eigenverantwortung, denn der Autor ist selbst verantwortlich für die Erstellung des Buches, des Covers, der Preisbestimmung, Vermarktung etc.

Mit Amazon KDP Geld verdienen

Dass man mit Amazon KDP auch richtig viel Geld verdienen kann, beweisen mehrere Erfahrungsberichte von Nutzern. Diese berichten, dass bereits nach einigen Wochen Umsätze im fünfstelligen Bereich möglich sind - und das monatlich. Besonders in den USA gibt es Autoren oder Selfpublisher, die mehr als 10.000 Euro pro Monat verdienen. Dies ist dann vor allem im Fiction Bereich möglich, also Romane, Krimi und Thriller. Aber auch mit Ratgebern und Sachbüchern kann man sehr gute Umsätze generieren.

Den Preis berechnen

Autoren, die ein Buch geschrieben haben und nun mit dem Gedanken spielen, dieses zu vermarkten, müssen sich zunächst einen Preis überlegen. Dieser lässt sich jedoch auch berechnen. So ist es zunächst wichtig, einen Mindestpreis festzulegen, damit kein Verlust beim Verkauf des eBooks oder Taschenbuches entsteht. Den Preis für ein eBook kann man unterschiedlich festlegen. Das eBook kann beispielsweise für 0,99 - 215,00 Euro bei 30 Prozent Honoraranteil oder für 2,99 bis 9,99 Euro bei 70 Prozent Honoraranteil angeboten werden. Denn beim eBook ist es so, dass bei der 30-Prozent-Honorarbeteiligung keine "Versandkosten" für das eBook anfallen. Bei der 70-Prozent-Variante jedoch schon. Damit ist zwar nur der Speicherplatz gemeint, dies bedeutet jedoch: Je größer das eBook ist, desto mehr Kosten fallen an.

Druckkosten für ein Taschenbuch

Beim Preis für das Taschenbuch kommt es auf viele verschiedene Faktoren an, denn allein die Druckkosten für ein Taschenbuch werden anhand verschiedener Faktoren berechnet. Die Preise orientieren sich dabei an der Anzahl der Seiten und der gewählten Druckfarbe. Ein Buch mit bis zu 40 Seiten im Farbdruck kostet insgesamt 2,40 Euro. Ab 42 Seiten kostet der Ausdruck dann 0,60 Euro pro Buch und 0,06 Euro pro Seite. Beim Schwarz-weiß-Druck bis 108 Seiten betragen die Druckkosten 1,90 Euro pro Buch. Ab 110 Seiten dann 0,60 Euro pro Buch und 0,012 Euro pro Seite.

Die abschließende Rechnung sieht dann wie folgt aus:

Festpreis + (Seitenanzahl x Kosten pro Seite) = Druckkosten

Druckkosten / 60% (Tantiemen) = Mindestpreis.

Die Amazon KDP Auszahlung

Hat man sein Werk erfolgreich auf der Amazon KDP Plattform verkauft, muss man jedoch noch ein wenig geduldig sein, denn die Auszahlung erfolgt immer zwei Monate später. Das heißt, Autoren, die im April 1.000 Euro verdient haben, erhalten das Geld erst im Juni. Der Grund dafür ist, dass Amazon den Kunden die Möglichkeit lassen möchte, ein erstandenes eBook oder Buch noch zurückgeben zu können. Daher behält Amazon das Geld zunächst ein und zahlt dieses nach 60 Tagen schließlich aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com