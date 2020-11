Neue Funktion: DuckDuckGo bietet Routenplanung - und bleibt völlig anonym

Bereits seit Januar 2019 greift DuckDuckGo für den eigenen Kartendienst auf Apple Maps zurück, den größten Konkurrenten von Google Maps. Nun bietet die Suchmaschine eine eigene für Autofahrer und Fußgänger angepasste Routenplanung und damit eine anonyme Alternative zu Googles Kartendienst.

Anonyme Routenplanung

Das geht aus einem von DuckDuckGo selbst verfassten Blogeintrag hervor, in dem die neue Funktion beschrieben wird. Bislang wurden Suchergebnisse mit Ortsbezug lediglich in einem entsprechenden Kartenausschnitt angezeigt.

Die neue Funktion erlaubt es den Benutzern, nun auch über DuckDuckGo Routen zu planen - und das völlig anonym, ohne Sammlung und Speicherung persönlicher Daten, wie im Blogeintrag beschrieben. Dabei können die Nutzer zwischen mehreren Routen wählen sowie detaillierte Richtungsanweisungen anzeigen lassen. Die Richtungsanweisungen erfolgen über den neueingeführten, zusätzlichen Button "Wegbeschreibung". Zwar lassen sich die Richtungsanweisungen nicht navigieren, allerdings können die von DuckDuckGo ausgegebenen Routen per Extra-Link in der Apple-Maps-App aufgerufen werden. Routen für öffentliche Verkehrsmittel, Flugverbindungen oder separate Fahrradrouten werden derzeit noch nicht angeboten, weshalb die Routenplanung in erster Linie für Autofahrer sowie Fußgänger geeignet ist.

Bereits seit Januar 2019 nutzt DuckDuckGo für seinen Kartendienst die Kartendaten von Apple Maps. Dies geschieht über Apples Mapkit-JS Framework, da so laut dem Informationsportal t3n gewährleistet werden kann, dass keine standortbezogenen Daten der Nutzer erhoben und gespeichert werden.

Der Unterschied zu Google

Laut eigenen Aussagen verzichtet DuckDuckGo, im Gegensatz zu Google, vollumfänglich auf User-Tracking und führt sämtliche Anfragen völlig anonym aus. Auf der offiziellen Internetseite der Suchmaschine wird die Datenschutz-Politik wie folgt beschrieben: "Unsere Datenschutzerklärung ist einfach: wir sammeln oder teilen keine deiner persönlichen Daten." Bis zu 30 Millionen Suchanfragen sollen täglich mit der Suchmaschine ausgeführt werden. Allerdings muss hierbei ebenso erwähnt werden, dass auch Google durch den Inkognito-Modus den Nutzern eine Anonymisierung bietet.

