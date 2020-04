Netto bietet deutschlandweit in allen Filialen kostenloses WLAN an

WLAN in allen Netto-Filialen

In vielen Geschäften und Supermärkten kommen die Kunden bereits in den Genuss von kostenlosem WLAN. Diesen Service bieten nun auch zwei Discounter an. Nachdem in Aldi Süd-Filialen bereits seit Ende 2019 kostenloses Internet zur Verfügung steht, bietet nun auch der Konkurrent Netto diese Leistung an.

Wie der Discounter in einer Pressemitteilung verkündete, ist der Service seit dem 23. März 2020 in allen 4.260 Filialen verfügbar. Die Nutzung ist während der regulären Öffnungszeiten möglich und kostenfrei. Hinter dem neuen Service steckt allerdings auch Werbung in eigener Sache.

Vorteile der Netto-App können so einfacher genutzt werden

Netto wirbt in der Pressemitteilung damit, dass man dank des Gratis-Internets nun beim Einkaufen problemlos die Netto-Smartphone-App einsetzen könne. So sei neben kontaktlosem Bezahlen über die App auch das Einlösen von weiteren Rabattaktionen möglich.

"Digitale Coupons einlösen, Zutaten für ein Rezept nachschauen oder ihren Einkauf an der Kasse mobil bezahlen. Mit dem freien WLAN können Kunden seit Ende März 2020 in allen Filialen diese Serviceangebote unabhängig von ihrer Netzverbindung nutzen", heißt es in der Mitteilung. Aber auch unabhängig von der Discounter-App lässt sich das WLAN nutzen, dementsprechend profitieren alle Kunden vom neuen Angebot des Discounters.

Netto-Pressesprecherin Christina Stylianou begründet den Schritt wie folgt: "Digitale Angebote und mobile Services begleiten uns rund um die Uhr. Mit unserer Netto-App bieten wir unseren Kunden viele digitale Möglichkeiten rund um ihren Einkauf bei uns. Darum gehen wir jetzt den nächsten konsequenten Schritt und bieten unseren Kunden während ihres Einkaufs in unseren Filialen einen freien Internetzugang an."

Öffentliche Netzwerke bergen Gefahren

Die Vorteile von öffentlichen und vor allem kostenlosen WLAN-Zugängen liegen auf der Hand, dennoch sollten die Gefahren nicht ignoriert werden. Da der Zugang zum Internet hierdurch prinzipiell jedem ermöglicht wird, ist nicht auszuschließen, dass Kriminelle dies ausnutzen, etwa um Kunden auszuspähen. Mit spezieller Software können die Daten von allen Nutzern von öffentlichen Netzwerken gesammelt, oder gar Schadsoftware auf die Geräte transferiert werden. Von daher empfiehlt es sich, stets eine verschlüsselte Verbindung über einen VPN-Server herzustellen. Zu diesem Zweck stehen diverse Applikationen in den jeweiligen App-Stores zur Verfügung, wodurch sicheres Surfen auch in öffentlichen Netzwerken ermöglicht wird.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Farknot Architect / Shutterstock.com