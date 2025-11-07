Deutsche Bank-Studie untersucht Kosten für Dates, Mieten & Co: Das sind die teuersten Städte der Welt
Die neueste Studie der Deutschen Bank zeigt: Schweizer Metropolen führen in fast allen Lebensbereichen die Weltrangliste der höchsten Preise an.
Von Cappuccino bis Kinobesuch - nirgendwo ist das Leben kostspieliger als in der Schweiz, wie eine Studie der Deutschen Bank zeigt. Während Hong Kong weiterhin die teuersten Immobilien bietet, machen New York und andere US-Städte den Schweizern zunehmend Konkurrenz. Das Ranking offenbart extreme Preisunterschiede zwischen den Kontinenten.
Das Ranking stützt sich auf die umfassende Studie "Mapping the World’s Prices 2025" des Deutsche Bank Research Institute. In der Untersuchung wurden 69 international relevante Städte im Hinblick auf die Lebenshaltungskosten analysiert - darunter Preise für Konsumgüter, Dienstleistungen, Wohnen sowie Freizeit und Mobilität. Die zugrunde liegenden Daten stammen aus dem Jahr 2025 und ermöglichen einen direkten Vergleich des Preisniveaus weltweit. Die hier präsentierte Auswertung folgt der Zusammenfassung der Studie und veranschaulicht, in welchen Kategorien einzelne Städte besonders teuer sind.
Platz 17: Das Ranking
Quelle: Deutsche Bank Research Institute, Bild:
Platz 16: Autokauf
Singapur und Kopenhagen führen bei Autopreisen durch bewusste Verkehrsbegrenzung. Tel Aviv, Istanbul und Abu Dhabi regulieren Autobesitz ebenfalls durch hohe Kosten.
Quelle: Deutsche Bank Research Institute, Bild: Dieter Schütz / pixelio.de
Platz 15: Fitnessstudio
New York, Singapur, Doha, Riad und San Francisco machen Fitness zum teuren Vergnügen. Gesundheit wird in diesen Metropolen zum Luxusgut.
Quelle: Deutsche Bank Research Institute, Bild: Sven Hansche / Shutterstock.com
Platz 14: Kino
Zürich, Genf, London, Kopenhagen und New York bringen Hollywood-Preise für Kinobesuche. Ein einfacher Filmbesuch wird zur bewussten Budgetentscheidung.
Quelle: Deutsche Bank Research Institute, Bild: tostbrotkiller / pixelio.de
Platz 13: Restaurants
Zürich, Genf, New York, San Francisco und Boston setzen bei gehobener Gastronomie die Preismaßstäbe. Diese Städte verlangen Premiumpreise für Drei-Gänge-Menüs in mittleren Restaurants.
Quelle: Deutsche Bank Research Institute, Bild: Reetom Hazarika/Getty Images
Platz 12: Jeans
Zürich, Genf, Kopenhagen, London und Edinburgh führen bei Jeans-Preisen. In diesen Städten wird das klassische Kleidungsstück zum Luxusartikel.
Quelle: Deutsche Bank Research Institute, Bild: Alexandra Rump / pixelio.de
Platz 11: Sommerkleidung
Buenos Aires, Genf, Oslo, Riad und Dubai dominieren bei Sommerkleider-Preisen. Die geografische Vielfalt zeigt, dass hohe Modepreise nicht regional begrenzt sind.
Quelle: Deutsche Bank Research Institute, Bild: Diego Grandi / Shutterstock.com
Platz 10: Zigaretten
Melbourne, Sydney, Wellington, Auckland und London führen bei Zigarettenpreisen durch hohe Sündensteuern. Diese Politik zielt darauf ab, den Konsum zu reduzieren und Staatseinnahmen zu generieren.
Quelle: Deutsche Bank Research Institute, Bild: Dieter Schütz / pixelio.de
Platz 9: Importiertes Bier
Dubai, New York, Oslo, Abu Dhabi und Los Angeles sind die teuersten Orte für importiertes Bier in Restaurants. Diese Preise spiegeln hohe Importzölle und gehobene Restaurantstandards wider.
Quelle: Deutsche Bank Research Institute, Bild: M. Hermsdorf / pixelio.de
Platz 8: Cappuccino
Zürich, Kopenhagen, New York, San Francisco und Genf verlangen die höchsten Preise für Cappuccino. Italienische Städte bleiben sehr günstige Alternativen für Kaffeeliebhaber.
Quelle: Deutsche Bank Research Institute, Bild: Isabella Pechlivanis / pixelio.de
Platz 7: Wein
Singapur, Jakarta, Seoul, New York und Oslo führen bei den Weinpreisen. Rom, Johannesburg, Kapstadt, Budapest und Lissabon bieten die günstigsten Weinpreise.
Quelle: Deutsche Bank Research Institute, Bild: PrasitRodphan / Shutterstock.com
Platz 6: Romantische Verabredungen
Genf, Zürich, Kopenhagen, Oslo, London und New York sind die teuersten Städte für Dates. Bangalore bietet hingegen die günstigsten Möglichkeiten für romantische Abende weltweit.
Quelle: Deutsche Bank Research Institute, Bild: Katharina Wieland Müller / pixelio.de
Platz 5: Lebensmittel
Genf führt bei den Lebensmittelpreisen, gefolgt von San Francisco, Zürich, New York und Boston. Alle fünf untersuchten US-Städte schaffen es in die Top 10 der teuersten Lebensmittelmärkte.
Quelle: Deutsche Bank Research Institute, Bild: Helmut Wegmann / pixelio.de
Platz 4: Öffentlicher Verkehr
London steht an der Spitze bei den Kosten für Monatskarten, nachdem die Preise in den letzten fünf Jahren um 30 Prozent gestiegen sind. Sydney, New York, Auckland und Melbourne bilden die restliche Spitzengruppe der teuersten Verkehrssysteme.
Quelle: Deutsche Bank Research Institute, Bild: C. Meisinger / pixelio.de
Platz 3: Nebenkosten
München führt überraschend das Ranking der höchsten Energiekosten an, gefolgt von Frankfurt und Berlin. Auch Warschau, Wien und Prag belegen hohe Plätze.
Quelle: Deutsche Bank Research Institute, Bild: Gordon Gross / pixelio.de
Platz 2: Mieten
New York dominiert bei den Mietpreisen für Drei-Zimmer-Wohnungen, gefolgt von Singapur, Boston, London und San Francisco. Diese Metropolen zwingen Bewohner dazu, einen Großteil ihres Einkommens für Wohnraum aufzuwenden.
Quelle: Deutsche Bank Research Institute, Bild: Sylvia Krahl / pixelio.de
Platz 1: Immobilienkauf
Hong Kong führt trotz eines 20-prozentigen Preisrückgangs weiterhin die Liste der teuersten Immobilienmärkte pro Quadratmeter an. Zürich, Singapur, Seoul und Genf folgen in der Spitzengruppe der unerschwinglichsten Wohnungsmärkte weltweit.
Quelle: Deutsche Bank Research Institute, Bild: Michael Lemke / pixelio.de
