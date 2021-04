Hier ist das Wohnen für Studenten am teuersten

Platz 12: Das Ranking

In Deutschland ist die Zahl der Studierenden in den letzten Jahren stetig gestiegen - und so auch die Mietpreise in den Universitätsstädten.

Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln hat für die Finanzberatung MLP Daten zu den Mietpreisen studentischer Wohnungen erhoben und im MLP-Studentenwohnreport 2020 ausgewertet. Dazu wurden sowohl der durchschnittliche Quadratmeterpreis als auch der Preis für eine studentische Musterwohnung inklusive Nebenkosten ermittelt. Weitere Quellen sind die Website der Stadt Heidelberg, Statista und ZEIT Campus, Stand ist der 24.09.2020.

Quelle: Statista, Institut der deutschen Wirtschaft Köln, Bild: v.schlichting / Shutterstock.com