Kraftstoffpreise

Beim Tanken sparen: Lohnt sich das Abfahren von der Autobahn wirklich?

22.02.24 03:27 Uhr

Das Tanken an der Autobahn gehört zu den routinemäßigen Kosten, die bei Langstreckenfahrten oder bei der Nutzung der Autobahn für den täglichen Pendelverkehr entstehen. Oft ist das Tanken an Autobahntankstellen jedoch teurer als in städtischen Gebieten oder an Tankstellen abseits der Autobahn. Daher kann das Abfahren von der Autobahn zum Tanken eine wirksame Methode sein, um Geld zu sparen.

Werbung

Faktoren der Preisgestaltung und das Einsparpotenzial Die Preisgestaltung an Autobahntankstellen wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören die hohen Grundstückskosten und Betriebskosten, die mit der Bereitstellung von Dienstleistungen rund um die Uhr zusammenhängen, sowie der Mangel an Wettbewerb, da Autobahntankstellen oft weit auseinander liegen. Darüber hinaus sind Autofahrer auf der Autobahn oft bereit, für die Bequemlichkeit des Tankens ohne Abfahrt mehr zu bezahlen. Diese Faktoren führen dazu, dass die Preise an Autobahntankstellen oft höher sind als an Tankstellen in städtischen Gebieten oder abseits der Autobahn. Das Einsparpotenzial durch das Abfahren von der Autobahn zum Tanken hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu gehören die Differenz zwischen den Kraftstoffpreisen an der Autobahntankstelle und der ausgewählten Tankstelle abseits der Autobahn, die Entfernung und die Fahrzeit zur ausgewählten Tankstelle, der Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs und die Menge des benötigten Kraftstoffs. Die Preisunterschiede basierend auf einer Analyse des ADAC Eine von dem ADAC durchgeführte Analyse verglich die Benzin- und Dieselpreise auf und abseits der Autobahn und offenbarte signifikante Unterschiede. Die Erhebung bezog sich auf die Preise im März 2023. Während für den Liter Super E10 auf der Autobahn 2,16 Euro zu entrichten waren, mussten an Tankstellen abseits der Autobahn lediglich 1,74 Euro pro Liter ausgegeben werden. Beim Dieselpreis verhält es sich ähnlich: Auf der Autobahn kostete ein Liter 2,06 Euro, wohingegen er abseits der Autobahn mit 1,70 Euro zu Buche schlug. Somit ergab die Untersuchung, dass zum Erhebungszeitpunkt Diesel auf der Autobahn 36 Cent teurer pro Liter war als an Tankstellen abseits dieser. Bei Super E10 belief sich die Differenz sogar auf 42 Cent pro Liter. Allerdings wurde darauf hingewiesen, dass die Preise zwischen den einzelnen Tankstellenpaaren stark variieren können. So konnte die Preisdifferenz für Super E10 pro Liter bis zu 70 Cent betragen und bei Diesel bis zu 56 Cent. Die Konsequenz dieser Preisunterschiede wird besonders beim Betanken eines Mittelklassewagens mit einem Tankinhalt von 50 Litern deutlich: Hier ergaben sich bei Super E10 Mehrkosten von 20,86 Euro und bei Diesel von 17,96 Euro, verglichen mit den Preisen abseits der Autobahn. Es ist jedoch auch wichtig, die zusätzlichen Kosten zu berücksichtigen, die durch das Abfahren von der Autobahn zum Tanken entstehen können. Dazu gehören die zusätzlichen Kraftstoffkosten, die durch die zusätzlichen Kilometer und die Fahrzeit entstehen, sowie der Wert der zusätzlichen Zeit, die zum Abfahren von der Autobahn, Tanken und Zurückfahren auf die Autobahn benötigt wird. Wenn die zusätzlichen Kosten höher sind als die potenziellen Einsparungen, ist es möglicherweise nicht wirtschaftlich, von der Autobahn abzufahren. Dienstleistungen von Tankstellen auf der Autobahn und mögliche Apps zur Überwachung Eine weitere Überlegung ist die Verfügbarkeit und die Qualität der Dienstleistungen an der Tankstelle abseits der Autobahn. Einige Tankstellen abseits der Autobahn bieten möglicherweise nicht die gleichen Dienstleistungen wie Autobahntankstellen, wie z.B. Toiletten, Lebensmittelgeschäfte oder Restaurants. Daher sollte auch der Wert dieser Dienstleistungen bei der Entscheidung, ob man von der Autobahn abfährt, berücksichtigt werden. Es gibt auch einige Apps und Online-Tools, die dabei helfen können, die günstigsten Tankstellen in der Nähe zu finden und die potenziellen Einsparungen durch das Abfahren von der Autobahn zum Tanken zu berechnen. Diese Tools können auch dabei helfen, die optimalen Tankstellen für eine bestimmte Route zu planen und die zusätzlichen Kilometer und die Fahrzeit zu minimieren. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alexander Chaikin / Shutterstock.com