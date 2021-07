Anschlussfinanzierung: Ab wann lohnt sich eigentlich ein Forward-Darlehen?

EZB schafft günstige Finanzierungsmöglichkeiten

Seit Jahren hält die Europäische Zentralbank (EZB) nun schon an ihrer ultralockeren Geldpolitik fest - der Leitzins liegt auch aktuell unverändert bei null Prozent. Das wesentliche Ziel der Zentralbank: Die Refinanzierung soll den Geschäftsbanken einfacher gemacht werden, um günstige Finanzierungsmöglichkeiten für Haushalte und Firmen zu schaffen und die Investitionen in der Wirtschaft anzukurbeln. Und die Maßnahmen zeigen ihre Wirkung: Auch zu Beginn des Jahres stieg die Anzahl der Kredite an private Haushalte den Berichten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zufolge wieder an (+4,4 Prozent). Besonders stark war das Wachstum bei den Wohnungsbaukrediten. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Nachfrage nach Immobiliendarlehen in Deutschland um 6,5 Prozent.

Die Konditionen für den Abschluss einer Immobilienfinanzierung sind aktuell so günstig wie nie. Doch sind viele Hausbesitzer noch an einen anderen Darlehensvertrag gebunden und können daher erst in einigen Jahren eine Anschlussfinanzierung für ihre Restschuld vereinbaren. Eine Möglichkeit, um sich die niedrigen Bauzinssätze jetzt schon für die zukünftige Finanzierung zu sichern, ist das sogenannte Forward-Darlehen.

Definition: Forward-Darlehen

Bei einem Forward-Darlehen handelt es sich um ein gewöhnliches Annuitätendarlehen zur Anschlussfinanzierung, das zu einem festen Zinssatz und für eine bestimmte Laufzeit abgeschlossen wird. Doch im Gegensatz zu anderen Darlehen kann man ein Forward-Darlehen bereits bis zu fünf Jahre vor Ende der Zinsbindungsfrist der alten Finanzierung vereinbaren und sich so den aktuellen Zinssatz als Finanzierungszins sichern. Die Zinsbindung und die Auszahlung erfolgt allerdings erst zum Ende der laufenden Baufinanzierung.

Forward-Darlehen bringt Hausbesitzern Planungssicherheit

Der Vorteil eines Forward-Darlehens: Kreditnehmer haben eine hohe Planungssicherheit bezüglich ihrer zukünftigen Finanzierung. So brauchen sich Hausbesitzer keine Sorgen zu machen, dass nach Ende der alten Finanzierung eine teure Anschlussfinanzierung mit hohen Zinsen auf sie wartet. Auch können Immobilienbesitzer von den aktuell niedrigen Zinsen für Baufinanzierungen profitieren.

Bank berechnet zusätzliche Aufschläge

Da sich auch die Banken gegen finanzielle Einbußen schützen müssen, geht diese Darlehensform mit einem Zinsaufschlag einher. Dieser liegt Berichten der Finanztip zufolge in der Regel zwischen 0,01 bis 0,03 Prozentpunkten pro Monat Vorlaufzeit. Das heißt: Schließt man ein Forward-Darlehen drei Jahre vor Ablauf der Zinsbindung zu einem Zinsaufschlag von 0,03 Prozent und zu aktuellen Kreditzinsen von zwei Prozent ab, ergibt sich ein fester Zinssatz von 3,08 Prozent (36 x 0,03 + 2) für das Darlehen. Da der Vertrag bindend ist, müssen sich Immobilienbesitzer also gut überlegen, ob sie den Vertrag zu den vereinbarten Zinskonditionen annehmen wollen. Im schlechtesten Fall ist die Forward-Anschlussfinanzierung aufgrund des zusätzlichen Aufschlags nämlich teurer, sollten die Zinsen nicht wie erwartet ansteigen, sondern auf dem aktuellen niedrigen Niveau verbleiben.

Zinsaufschlag richtet sich nach Länge der Vorlaufzeit

Ab wann ist es also aktuell sinnvoll, ein Forward-Darlehen abzuschließen? Zum einen hängt der Preis eines Forward-Darlehens von der Länge der Vorlaufzeit ab. So gilt nach dem Finanzvertrieb und Erfinder des Forward-Darlehens Dr. Klein: Je geringer die Vorlaufzeit eines Forward-Darlehens ausfällt, desto geringer ist in der Regel auch der Aufschlag, den die Bank für diese Darlehensform berechnet. Der Grund dafür ist offensichtlich - bei einer kürzeren Vorlaufzeit kann die Bank die zukünftig herrschende Zinssituation besser einschätzen, als wenn der Darlehensvertrag noch fünf Jahre in der Ferne liegt.

Entwicklung der Bauzinsen hängt von Leitzins ab

Um also Aufschluss darüber zu erhalten, ob sich ein Forward-Darlehen für den Hausbesitzer lohnt, muss man Annahmen über die zukünftige Zinsentwicklung treffen.

Nach Einschätzungen der Finanztip-Experten hängen die Bauzinsen zum einen stark von der Entwicklung der Leitzinsen ab: Sind diese niedrig, sollten auch die Hypothekenzinsen weiterhin sehr niedrig bleiben. Eine baldige, deutliche Steigerung der Leitzinsen ist in naher Zukunft nach dem Frankfurter Bankier Emmerich Müller aber eher unwahrscheinlich, berichtet die Wirtschaftswoche. "Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen steigen, ist jetzt noch geringer als vor der Pandemie", meint Müller gegenüber der Deutschen Presse Agentur. Auch der ehemalige EZB-Präsident Mario Draghi und die aktuelle Präsidentin Christine Lagarde kündigten in der Vergangenheit an, die Nullzinspolitik zukünftig weiter verfolgen zu wollen.

Bauzinsen aktuell nur knapp über Rekordtief

Das dürfte auch die Bauzinsen auf einem niedrigen Niveau halten. Im letzten Jahr pendelten diese in Deutschland auf einem so günstigen Niveau wie nie zuvor in der Geschichte, heißt es im monatlichen Zinsbericht der Interhyp. So stiegen die Bauzinsen im April und Mai 2021 zwar leicht an, blieben aber trotzdem nur knapp über dem Allzeit-Zinstief vom März 2020. Anfang Mai lagen die Bauzinsen den Erhebungen der Interhyp zufolge bei durchschnittlich 0,93 Prozent - bei Darlehen mit einer Zinsbindung über zehn Jahre.

Das heißt: Schließt man in diesem Monat ein Forward-Darlehen mit Aufschlagszinsen von 0,02 Prozent und einem Finanzierungsstart in fünf Jahren ab, ergibt sich für den Vertrag ein fester Zinssatz von 2,13 Prozent (60 x 0,02 + 0,93). Damit sich die Finanzierung also lohnt, müssten die Bauzinsen in fünf Jahren einen Wert von 2,13 Prozent überschreiten. Läuft die alte Finanzierung dagegen schon in einem Jahr aus, würde sich der Aufschlag für die Vorlaufzeit verringern. Hausbesitzer dürften bei gleichen Bedingungen dann mit Zinssätzen um die 1,17 Prozent (12 x 0,02 + 0,93) rechnen - ein Zinssatz, der sich für den Immobilienbesitzer lohnen könnte.

Experten rechnen langfristig mit leichtem Zinsanstieg

Denn wie die Interhyp in ihren Nachforschungen herausgefunden hat, werden sich die Bauzinsen in Zukunft vermutlich nicht deutlich erhöhen. Die Pandemie-Entwicklung, die aktuell etwas höhere Inflation und die Wirtschaftsentwicklung könnten den Experten zufolge aber dazu führen, dass die Bauzinsen im kommenden Jahr auf dem aktuellen Niveau bleiben oder sogar leicht ansteigen werden. Auch langfristig rechnen viele Zinsexperten deutscher Kreditinstitute mit einem leichten Zinsanstieg, hat das Interhyp-Bauzins-Trendbarometer ergeben.

"Wir erwarten, dass die EZB in ihrem Ansatz erfolgreich sein wird und über die kommenden Monate allenfalls sehr geringe Renditeanstiege wahrscheinlich sind", meint der Interhyp zufolge beispielsweise die HypoVereinsbank zu der zukünftigen Zinsentwicklung. Die Postbank rechnet laut Interhyp zudem mittelfristig ebenfalls mit einem sich stabilisierenden Zinsniveau, sieht aber im nächsten Jahr auch Chancen für einen leichten Anstieg der Bauzinsen: "Dennoch könnten die für die Hypothekenzinsen wichtigen langfristigen Kapitalmarktrenditen angesichts des sich abzeichnenden starken Wirtschaftswachstums im zweiten Halbjahr 2021 etwas ansteigen", heißt es von der Bank.

Unter guten Vertragsbedingungen könnte ein jetziger Abschluss eines Forward-Darlehens mit kurzer Vorlaufzeit also durchaus lohnenswert sein. Für eine Zinsbindung des alten Darlehens, die noch länger als drei Jahre andauert, empfiehlt es sich allerdings vermutlich, mit dem Abschluss eines Forward-Darlehens zu warten. Denn letztendlich bleibt einem Immobilienbesitzer bei dieser Darlehensform nur die Spekulation über zukünftige Zinsentwicklungen.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Helder Almeida / Shutterstock.com