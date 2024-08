Künstliche Intelligenz

Mit Hilfe einer neuen Schnittstelle soll der Kartendienst Google Maps künftig auch andere Apps verbessern. Dabei soll das KI-Modell Gemini der Alphabet-Tochter behilflich sein.

Google Gemini

Google Gemini ist ein fortschrittliches KI-Modell, das darauf ausgelegt ist, die Interaktion mit Google-Diensten flexibler, nahtloser und intuitiver zu gestalten. Ursprünglich unter dem Namen Bard bekannt, hat sich Gemini als eine multimodale KI-Plattform etabliert, die Texte, Bilder und andere Medientypen verarbeiten kann, um Benutzern umfassendere und kontextuell relevantere Informationen zu bieten. Seit dem 30. April 2024 ist die Gemini-Erweiterung nun auch offiziell in Deutschland und über 40 weiteren Ländern verfügbar, wie Google in einem Blogbeitrag mitteilte. Nutzer können von einer verbesserten Integration in einer Vielzahl von Google-Apps und -Diensten profitieren, darunter Google Maps, Google Flüge, Google Hotels und YouTube, aber auch Gmail, Google Drive und Google Docs. Mithin liefert Gemini relevante Informationen direkt im Chat, wodurch das Zusammentragen von Informationen laut Google noch einfacher und schneller werde.

KI-Funktionen von Google Maps in andere Apps integrierbar

Auf der Entwicklerkonferenz I/O 2024 hat Google neue Gemini basierte Funktionen für Google Maps vorgestellt: Entwickler können nun die KI-Funktionen von Google Maps in ihre eigenen Apps integrieren. Die Neuerung soll die Suche nach passenden Orten innerhalb verschiedener Apps vereinfachen. Die Places-API ermöglicht es, Informationen auf der Karte und in bestimmten Bereichen einfacher abzurufen und detaillierte Informationen zu einzelnen Orten oder ganzen Gebieten zusammenzufassen. Die Informationen stammen Google zufolge aus der Google-Maps-Community. Sie sind an vielen verschiedenen Orten erhältlich, darunter Restaurants, Geschäfte, Supermärkte, Parks und Kinos - und weitere sollen in Zukunft folgen. Nutzer, die beispielsweise nach Restaurants suchen, können schnell alle wichtigen Informationen wie die Spezialität des Hauses, Happy-Hour-Angebote und die Atmosphäre des Ortes abrufen. Mit dem Gemini-Modell werden die Kurzzusammenfassungen jetzt häufiger aktualisiert und die längeren Zusammenfassungen bieten noch umfassendere Übersichten als zuvor in der Places API.

Benutzerangepasste Suchfunktionen

Darüber hinaus können neue Gebietszusammenfassungen, die das Gemini-Modell verwenden, Übersichten darüber geben, welche Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Attraktionen sich in Gehweite von einem Ort befinden, erläutert Google. Beispielsweise kann ein Autohersteller den Fahrern Zusammenfassungen von Orten in der Nähe ihrer Ladestationen für Elektrofahrzeuge zur Verfügung stellen - wie Cafés, Restaurants oder Geschäfte -, die sie während des Ladevorgangs ihres Autos besuchen könnten.

Laut Google soll die Verwendung von KI auch dazu beitragen, mehr Kontext einzubeziehen. Beispielsweise können App-Nutzer nach "hundefreundlichen Restaurants" suchen, um eine Liste relevanter Restaurants zusammen mit relevanten Bewertungen sowie Fotos von Hunden in den Restaurants angezeigt zu bekommen. Diese Informationen können dabei helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen und ein größeres Vertrauen in die bereitgestellten Ergebnisse schaffen.

