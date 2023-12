Kununu-Daten

In der heutigen Arbeitswelt sind viele Faktoren entscheidend für die Zufriedenheit der Arbeitnehmer, aber das Gehalt spielt zweifellos eine entscheidende Rolle. Doch in welchen Branchen sind die Arbeitnehmer mit ihrem Gehalt am zufriedensten?

Portal für Arbeitgeberbewertungen analysiert Gehaltsdaten

Kununu, ein führendes Internetportal für Arbeitgeberbewertungen, hat auf Grundlage von Daten von Arbeitnehmern ermittelt, welches die bestbezahlten Berufe in Deutschland sind und wie zufrieden Beschäftigte mit ihrem Gehalt sind. Es ist wichtig zu beachten, dass die Zufriedenheit mit dem Gehalt von vielen Faktoren abhängt, einschließlich der individuellen finanziellen Bedürfnisse und der Arbeitsbedingungen. Dennoch bieten die Daten von Kununu einen Einblick in die Berufe, in denen Arbeitnehmer in Deutschland in dieser Hinsicht besonders positiv gestimmt sind.

Unternehmensberater am zufriedensten mit Gehalt

Unter den Berufen, in denen die Arbeitnehmer in Deutschland mit ihrem Gehalt am zufriedensten sind, sind einige bemerkenswerte Beispiele zu finden. Unternehmensberater führen die Liste an, mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 82.500 Euro auf Kununu und einer beeindruckenden Gehaltszufriedenheit von 82 Prozent. Direktionsbevollmächtigte stehen ihnen in dieser Zufriedenheit in nichts nach, wobei sie ein Durchschnittsgehalt von 76.700 Euro verzeichnen und ebenfalls auf 82 Prozent Gehaltszufriedenheit kommen.

Etwas darunter sind Betriebsingenieure angesiedelt, die im Schnitt 73.800 Euro pro Jahr verdienen und eine immer noch sehr solide Gehaltszufriedenheit von 80 Prozent aufweisen. Ebenfalls in dieser Zufriedenheitskategorie sind Steuerberater, die durchschnittlich 72.300 Euro verdienen, und Change Manager, deren Durchschnittsgehalt bei 67.500 Euro liegt. Auch sie teilen sich eine beeindruckende Gehaltszufriedenheit von 80 Prozent.

Attraktives Gehalt und hohe Zufriedenheit

Die Liste setzt sich mit weiteren Berufen fort, in denen die Gehaltszufriedenheit hoch ist. Dazu gehören unter anderem Medical Advisors, Softwarearchitekten, und Business Manager. Die Daten zeigen, dass es in verschiedenen Branchen in Deutschland möglich ist, nicht nur ein attraktives Gehalt zu erhalten, sondern auch mit diesem zufrieden zu sein.

Redaktion finanzen.net