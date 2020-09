Käufer entdeckt Heimwerkbauteile in Teslas Model Y

Aktien in diesem Artikel Tesla 333,20 EUR

-9,93% Charts

News

Analysen

Über 50.000 US-Dollar müssen Kunden für den Kauf eines Model Y von Tesla aufbringen. Wer einen derart hohen Preis für ein Auto investiert, erwartet im Regelfall auch eine Konstruktion und Verarbeitung, die qualitativ dem Kaufpreis gerecht wird.

Winkelleisten und Plastikriemen aus dem Baumarkt?

Den Reaktionen auf den Vorfall zufolge erfüllt die in dem Fahrzeug verbaute Konstruktion aber nicht die Erwartungen und Vorstellungen, die der Tesla-Besitzer und viele weitere Fahrzeughalter dem Model Y entgegenbringen. Publik wurde der Fall durch den Nutzer "Brown1428", als dieser im Forum des "Tesla Motors Club" ein Foto der verbauten Konstruktion seines Fahrzeuges hochlud. Zu sehen ist vermutlich ein Kühlaggregat, das offenbar mit Winkelleisten und Plastikriemen fixiert wurde. Der Anblick erinnert die Benutzer eher an eine Heimwerker-Konstruktion als an ein teures, modernes Hightech-Elektroauto. Der Nutzer kommentiert seine Entdeckung mit den Worten: "Da ist jemand in den Baumarkt gerannt, um die Zahlen für das 2. Quartal zu schaffen".

Der Vorfall löste neben blankem Entsetzen auch viel Spott und Hohn bei den weiteren Nutzern des Forums aus. Wie sich herausstellte, war das Fahrzeug des obigen Nutzers nicht das einzige mit der improvisiert-anmutenden Konstruktion. Weitere Nutzer bestätigten, denselben Fund bei ihrem Model Y gemacht zu haben und untermauerten dies mit selbstgemachten Fotos.

Was es mit der Konstruktion auf sich haben könnte

Wie das Online-Magazin "The-Drive" berichtet, soll es sich bei dem verbauten Teil um den flüssigkeitsgekühlten Kondensator des Model Y handeln. Im Grunde genommen übernimmt der Kondensator den Wärmeaustausch. Er sorgt unter anderem dafür, dass die Batterie nicht überhitzt, sowie die Klimaanlage kühlt. Wie das Magazin ebenfalls anführt, war in diversen YouTube-Videos über Teslas Model Y eine qualitativ überzeugendere Abdeckung als auf den Fotos der Forum-Nutzer zu sehen. Zudem führe interessanterweise keine der von Tesla selbst erstellten Dokumente und Kataloge eines der montierten Teile. "The Drive" nach ist es also nicht ersichtlich, ob die Konstruktion von Tesla einfach nicht dokumentiert wurde, oder ob es sich um eine unter Zeitdruck entstandene schnelle Lösung auf ein Problem der Produktion handelt.

Philipp Beißwanger / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: betto rodrigues / Shutterstock.com