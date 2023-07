Lebensmittel einfrieren

Lebensmittelverschwendung ist ein weit verbreitetes Problem, das auch auf das Missverständnis zurückzuführen ist, dass bestimmte Nahrungsmittel nicht eingefroren werden können. Doch welche Lebensmittel kann man einfrieren? Und wie sollte man dabei am besten vorgehen?

Brot, Reis, Nudeln, Fleisch und Fisch

Es mag überraschend sein, aber viele alltägliche Lebensmittel, die oft weggeworfen werden, können problemlos eingefroren und später verwendet werden. Folgend einige Beispiele dafür, wie man verschiedene Lebensmittel einfrieren und damit sowohl Lebensmittelverschwendung reduzieren als auch Geld sparen kann. Da jedoch eingefrorene Lebensmittel nicht ewig haltbar sind, werden noch folgende Haltbarkeitsregeln zu jedem Produkt beigefügt.

Ein gutes Beispiel ist Brot. Anstatt Brot, das nicht mehr frisch ist, wegzuwerfen, kann es eingefroren und bei Bedarf herausgenommen werden. Scheiben können direkt im Toaster aufgetaut werden, während ganze Laibe zunächst bei Raumtemperatur aufgetaut werden sollten. Dadurch bleibt das Brot länger genießbar und kann in verschiedenen Rezepten verwendet werden, ohne dass zusätzlicher Abfall entsteht. Es empfiehlt sich Brot maximal ein bis zwei Monate eingefroren zu lassen.

Auch gekochter Reis und Nudeln eignen sich hervorragend zum Einfrieren. Es sollte darauf geachtet werden, dass sie vollständig abgekühlt sind, bevor sie in Gefrierbeuteln oder luftdichten Behältern eingefroren werden. Zum Auftauen können sie einfach in der Mikrowelle oder im Topf mit etwas Wasser erhitzt werden. So können übrig gebliebene Mengen an Reis und Nudeln problemlos für spätere Mahlzeiten aufbewahrt werden, ohne dass sie austrocknen oder verderben. Es ist ratsam, Nudeln, laut einem Beitrag von reishunger.de, höchstens drei Monate tiefgekühlt aufzubewahren, während Reis, laut SevenCooks, idealerweise, nicht länger als sechs Monate im Gefrierfach verweilen sollte.

Rohes Fleisch und Fisch können problemlos eingefroren werden. Sie sollten in Gefrierfolie oder Vakuumbeuteln verpackt werden, um Gefrierbrand zu vermeiden. Es ist wichtig, Fleisch und Fisch vor dem Zubereiten vollständig aufzutauen. Das Einfrieren von Fleisch und Fisch trägt dazu bei, die Haltbarkeit zu verlängern und die Qualität beizubehalten, sodass sie bei Bedarf zubereitet werden können. Fleisch lässt sich je nach Art für einen Zeitraum von drei bis 12 Monaten im Gefrierfach konservieren, wohingegen Fisch optimalerweise für zwei bis vier Monate tiefgekühlt aufbewahrt werden sollte.

Obst, Gemüse, Käse und Milch

Die meisten Obst- und Gemüsesorten können eingefroren werden. Bei Früchten wie Beeren oder Trauben können sie einfach auf einem Tablett eingefroren und dann in Gefrierbeuteln aufbewahrt werden. Gemüse sollte vor dem Einfrieren blanchiert werden, um die Textur und den Geschmack zu erhalten. Das Einfrieren von Obst und Gemüse ermöglicht es, saisonale Produkte das ganze Jahr über zu genießen und hilft dabei, die Nährstoffe zu bewahren. Obst kann idealerweise für einen Zeitraum von neun bis 12 Monaten tiefgekühlt werden, während Gemüse je nach Sorte zwischen drei und 12 Monaten im Gefrierfach aufbewahrt werden sollte.

Frische Kräuter können ebenfalls eingefroren und später in verschiedenen Gerichten verwendet werden. Die Kräuter sollten gehackt und in Eiswürfelbehälter gefüllt werden, bevor sie mit Wasser oder Öl bedeckt und eingefroren werden. Auf diese Weise bleiben die Aromen der Kräuter erhalten und stehen jederzeit zur Verfügung, um Gerichten einen frischen Geschmack zu verleihen. Dabei ist es sogar möglich, Kräuter bis zu einem Jahr eingefroren zu lassen, so ein Artikel von lecker.de.

Hartkäse wie Cheddar oder Parmesan lässt sich gut einfrieren. Der Käse sollte geschnitten oder gerieben und in kleinen Portionen in Gefrierbeuteln verpackt werden. Weichkäse wie Mozzarella oder Brie sind weniger gut zum Einfrieren geeignet, da sie beim Auftauen an Textur verlieren können. Es empfiehlt sich Käse für einen Zeitraum von zwei bis vier Monaten im Gefrierfach aufzubewahren.

Milch und Sahne können ebenfalls eingefroren und später verwendet werden, obwohl sie beim Auftauen etwas flockig aussehen können. Sie sollten gut durchgeschüttelt werden, bevor sie verwendet werden. Das Einfrieren von Milch und Sahne ist eine praktische Möglichkeit, um Überschüsse aufzubewahren und sie später in verschiedenen Rezepten zu verwenden. Dabei sollte man Milchprodukte höchstens je nach Produkt zwischen zwei und sechs Monate tiefkühlen.

Backwaren und Eier

Zusätzlich können auch Backwaren wie Kuchen und Muffins problemlos eingefroren werden. Sie sollten in einzelnen Portionen verpackt und in luftdichten Behältern oder Gefrierbeuteln aufbewahrt werden. Bei Zimmertemperatur oder in der Mikrowelle auftauen, um die ursprüngliche Textur und den Geschmack wiederherzustellen. Backwaren lassen sich dabei zwischen vier bis fünf Monate im Gefrierfach aufbewahren.

Zu guter Letzt können sogar Eier bis zu acht Monate lang eingefroren werden. Die Eier sollten aufgeschlagen, verquirlt und in Eiswürfelbehältern oder Muffinformen eingefroren werden. Zum Auftauen sollten sie über Nacht in den Kühlschrank gestellt werden.

Insgesamt trägt das Einfrieren von Lebensmitteln dazu bei, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und Geld zu sparen. Indem man sich bewusst macht, welche Lebensmittel eingefroren werden können und wie man sie richtig einfriert, kann man das Beste aus ihnen herausholen und ihre Haltbarkeit verlängern.

