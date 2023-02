Amazon Fresh wird teurer

Aktien in diesem Artikel Amazon 88,93 EUR

Amazon Fresh liefert Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs

An einigen ausgewählten Standorten in Deutschland bietet Amazon seinen Prime-Kunden den Dienst Amazon Fresh an - Kunden können sich so ihren Einkauf noch am Tag der Bestellung bequem nach Hause liefern lassen. Amazon bietet in einem umfangreichen Sortiment neben Obst und Gemüse auch Tiefkühlwaren und Haushaltsartikel an. Bei der Lieferung lässt sich ein zwei- oder - gegen entsprechenden Aufpreis - sogar einstündiges Zeitfenster auswählen, in dem die Lieferung zugestellt werden soll. Amazon Fresh wird in Deutschland derzeit in München, Hamburg, Berlin und Potsdam angeboten.

Höhere Preise für Lieferung

Wie das Onlineportal CHIP unter Bezugnahme auf die "Lebensmittel Zeitung" berichtet, dreht Amazon nun an einigen preislichen Stellschrauben - zu Ungunsten der Verbraucher: Der Mindestbestellwert wurde auf 35 Euro angehoben - von zuvor 20 Euro. Eine kostenfreie Lieferung in einem zweistündigen Zeitfenster gibt es erst ab einem Bestellwert von 80 Euro, bei kleineren Bestellungen werden hierfür statt 2,99 Euro nun 3,99 Euro fällig. Wer seine Lieferung noch genauer planen möchte, muss mehr zahlen: Das einstündige Zeitfenster wird bei Bestellungen unter 80 Euro mit einer Gebühr von 6,99 Euro veranschlagt, bei den größeren Bestellungen werden 3,99 Euro berechnet. Zusätzlich verlangt Amazon zu bestimmten Zeiten eine Extra-Gebühr in Höhe von einem Euro: Montags bis Donnerstags etwa zwischen 15:00 und 18:00 Uhr, Freitags sogar von 12:00 bis 17:00 Uhr. Begründet wird dies mit der besonders hohen Kundennachfrage zu bestimmten Zeiten. Die Gebühr wird unabhängig vom Bestellwert fällig.

Branche in Aufruhr

Die Branche der Lebensmittellieferdienste konnte insbesondere im Rahmen der Corona-Pandemie große Erfolge erzielen, das im Frühjahr 2020 gegründete Berliner Startup Gorillas etwa erreichte innerhalb kurzer Zeit eine Bewertung von einer Milliarde US-Dollar. Seitdem hat sich viel getan: Gorillas hat seine Expansion in Italien und Belgien aufgegeben und zahlreiche Mitarbeiter entlassen, Ende 2022 wurde bekannt, dass Gorillas vom türkischen Konkurrenten Getir übernommen wird und mit 1,2 Milliarden US-Dollar bewertet wurde.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com