Leuchtreklame

Heiratsantrag, Werbung & Co. ganz groß: So günstig kann man Botschaften am New Yorker Times Square buchen

19.12.25 03:20 Uhr
Traumkulisse New York: Mit diesem Budget landet die eigene Botschaft auf den Mega-Screens am Times Square | finanzen.net

Im Zentrum von Manhattan, umgeben von Neonlichtern und Menschenmengen, steht der Times Square für maximale Aufmerksamkeit. Zwischen den hochkarätigen Werbekampagnen internationaler Konzerne finden dort zunehmend auch private Botschaften ihren Platz. Überraschend ist dabei nicht nur die Reichweite, sondern vor allem der Preis.

Digitale Anzeigen für den kleinen Geldbeutel

Ab 150 US-Dollar bieten Plattformen wie timessquarebillboard.com die Möglichkeit, eine 15-sekündige Anzeige über einen Zeitraum von 24 Stunden stündlich ausspielen zu lassen. Dieses Format eignet sich insbesondere für persönliche Botschaften wie Heiratsanträge, Jubiläumsgrüße oder Danksagungen. Die Abwicklung erfolgt vollständig digital, vom Hochladen des Materials bis zur Auswahl des gewünschten Zeitfensters. Laut timessquarebillboard.com richtet sich dieses Angebot insbesondere an Nutzerinnen und Nutzer, die mit begrenztem Budget einen außergewöhnlichen Moment schaffen möchten.

Werben zwischen Weltkonzernen

Während der günstige Einstieg vor allem Privatpersonen anspricht, richten sich die größeren Pakete an Unternehmen. Je nach Platzierung und Tageszeit bewegen sich die Preise zwischen 250 und 1.000 US-Dollar pro Tag. Wer sich einen Bildschirm direkt über den roten Treppen oder den NASDAQ-Screen sichern will, muss jedoch tiefer in die Tasche greifen. Laut pjxmedia.com liegen die Tagespreise hier bei bis zu 50.000 US-Dollar, langfristige Werbeflächen kosten schnell siebenstellige Summen pro Jahr. Die Investition lohnt sich dennoch für Konzerne mit internationaler Ausrichtung - schließlich gehört der Times Square zu den meistfotografierten Orten der Welt.

Organisierte Heiratsanträge mit Full-Service-Paket

Einfach nur ein Bild hochladen - das reicht manchen nicht. Daher gibt es Anbieter, die aus einem Heiratsantrag am Times Square ein ganzes Erlebnis machen. Die Agentur Dare to Dream NYC organisiert etwa Pakete mit fünf Minuten Bildschirmzeit, professionellem Fotografen, Blumen, Restaurantreservierung und Koordination vor Ort. Preislich beginnt das Komplettpaket laut daretodream.nyc bei rund 2.300 US-Dollar. Etwas günstiger wird es bei proposal007.com: Hier lassen sich Anzeigen mit Dekoration und kurzer Laufzeit bereits ab etwa 1.500 US-Dollar buchen. In beiden Fällen steht die Inszenierung im Vordergrund - Erinnerungen, die bleiben, garantiert inklusive.

Voraussetzungen und Abläufe bei der Buchung

Die Anbieter empfehlen, den gewünschten Zeitraum mindestens eine Woche im Voraus zu reservieren. Dabei sind technische Vorgaben wie Seitenverhältnis, Dateiformat und inhaltliche Richtlinien zu beachten. Inhalte mit politischen, gewaltverherrlichenden oder urheberrechtlich geschützten Elementen werden nicht akzeptiert. Laut welcome-to-times-square.com erfolgt die Freigabe in der Regel innerhalb weniger Werktage. Bei umfangreicheren Kampagnen - etwa mit längerer Laufzeit, interaktiven Elementen oder mehreren Displays - ist zudem eine Abstimmung mit Agenturen oder Behörden notwendig. Laut timessquarenyc.org gelten insbesondere für dauerhaft belegte Premiumflächen zusätzliche Genehmigungsanforderungen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Luciano Mortula / Shutterstock.com