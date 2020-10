Lieferando: So können Nutzer mit jeder Bestellung sparen

Die Versuchung, an einem gemütlichen Wochenende kurz über das Smartphone sein Essen zu bestellen, ist groß. Hier bietet Lieferando das größte Netzwerk an Lieferdiensten in Deutschland an. Egal ob asiatisch, italienisch, griechisch oder amerikanische Burger, bei Lieferando lassen sich mehrere tausend Restaurants in ganz Deutschland finden.

Mit jeder Lieferando-Bestellung Geld sparen

Wer über Lieferando sein Essen bestellen will, kann dies auch ohne Anmeldung über einen Gast-Zugang machen. Lohnender wird es allerdings, wenn Kunden sich einen Account erstellen, denn dann lassen sich mit jeder Bestellung Gutscheine und Treuepunkte sammeln.

Durch die Treuepunkte erhalten Kunden dann verschiedene Vergünstigungen im Prämienshop. Hier können Gutscheine von den verschiedensten Unternehmen eingelöst werden, wie beispielsweise von Mymuesli, Flixbus oder ASOS. Außerdem sind auch Gutscheine von Lieferando selbst verfügbar.

Für besonders treue Kunden hat Lieferando außerdem ein Bonusprogramm entwickelt, was dem Prinzip der altbekannten Stempelkarte sehr ähnlich ist. Denn für mehrfache Bestellungen beim selben Restaurant, gibt es ebenfalls Rabatte. Sobald fünf Bestellungen erreicht sind, erhalten Kunden bei der nächsten Bestellung einen Rabatt von zehn Prozent der Summe der letzten fünf Bestellungen, für die die Stempel vergeben wurden.

Markt für Essenslieferdienste in Deutschland

In Deutschland gibt es inzwischen außer Lieferando keine nennenswerten Wettbewerber auf dem Markt für Essenslieferdienste mehr. Jahrelang haben sich die Konkurrenten Lieferando und Delivery Hero einen harten Kampf um den deutschen Markt geliefert und dabei Millionen an Kapital aufgewendet.

Inzwischen gehört Lieferando seit 2014 zum niederländischen Konzern Just Eat Takeaway. Dem größten Konkurrenten Delivery Hero kaufte man für insgesamt 930 Millionen Euro sein Deutschlandgeschäft ab, wodurch Lieferando zum unangefochtenen Marktführer aufstieg, nachdem sich auch die britische Konkurrenz Deliveroo vom deutschen Markt zurückzog.

Für die Verbraucher dürfte das in Zukunft mit steigenden Preisen einhergehen. Aber auch die Gastronomie muss sich nun den Vorgaben von Lieferando beugen, da keine Alternativen mehr verfügbar sind.

Neue Konkurrenz?

Über ein Jahr ist Lieferando inzwischen schon ohne nennenswerte Konkurrenten auf dem deutschen Markt aktiv. Nun kam mit Wolt ein finnisches Lieferdienst-Startup nach Deutschland. Zwar ist das Liefergebiet zu Beginn nur auf Teile Berlins beschränkt, das wird aber sicher nicht lange so bleiben.

Laut eigenen Angaben ist Wolt mittlerweile in mehr als 80 Städten in 23 Ländern aktiv und mehr als 20.000 Gastronomen nutzen die App des Startups, um Essen an ihre Kunden ausliefern zu lassen. Vielleicht kommt dadurch wieder mehr Bewegung in den deutschen Markt für Essenslieferdienste.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Helder Almeida / Shutterstock.com, prasit2512 / Shutterstock.com