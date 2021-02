macOS bekommt neue Features - das sind die Neuerungen im Februar

Nur einen Tag nach den Beta-Versionen iOS 14.5 und watchOS 7.4 kam ungewohnter Weise auch für den Mac eine neue Beta-Version: Apple hat macOS 11.3 Big Sur am 2. Februar für Entwickler freigegeben, wie Maclife und 9to5Mac berichten. Big Sur war erst im November auf den Markt gekommen und der neuen Beta-Version zufolge hinsichtlich seiner Features offenbar noch ausbaufähig.

Verbesserung der Support-Übersicht

Zu den Neuerungen sollen Anpassungen an den Support-Features in Big Sur gehören. Maclife berichtet beispielsweise von einer Verbesserung des Supportmenüs, welches bislang nicht so detaillierte Angaben gemacht habe wie etwa das Supportmenü beim iPhone oder iPad. Die Neuerungen sollen demnach unter dem Punkt "über diesen Mac" zu finden sein und Informationen darüber enthalten, wie lange die Garantie des Geräts noch läuft und, ob Apple Care verfügbar ist oder nicht. 9to5Mac schreibt sogar, dass eine ganze Apple Support App für den Mac eingeführt werden soll. Diese App könne dann der für das iPhone und iPad ähneln und würde vermutlich mit dem endgültigen Release von macOS 11.3 Big Sur freigegeben.

Homepod und Spielecontroller

Der Homepod ist Medienberichten zufolge seit Jahren gut mit allen Apple-Geräten benutzbar - außer mit dem Mac. Ein neues Feature soll eine Verbesserung der Kompatibilität mit Big Sur sein, sodass der Homepod mit Release der endgültigen Version 11.3 Big Sur für alle Nutzer endlich auch als Mac-Lautsprecher verwendet werden kann. Außerdem soll die neue Version Spielecontroller der nächsten Generation unterstützen, wodurch das Gaming-Erlebnis auf dem Mac eine höhere Qualität erhält.

Und: Wie Maclife berichtet, werden für Apple Music vielerlei kleine neue Features eingeführt - so etwa die "City Charts" oder die automatische Wiedergabe.

Safari mit anpassbarer Startseite

Zudem werde Safari erneut verbessert: Zunächst einmal soll die Startseite noch stärker personalisiert werden können. In diesem Rahmen können Favoritenleiste, Leseliste und Siri-Vorschläge individuell angeordnet werden, heißt es bei t3n. Außerdem gibt es wohl neue Safari-Erweiterungstypen, mit denen die Entwickler nun arbeiten können.

Erinnerungen-App

Des Weiteren wird wohl Apples Erinnerungen-App ausgebaut: Es soll mit der neuen Version möglich sein, Einträge nach verschiedenen Kriterien selbst zu sortieren oder automatisch sortieren zu lassen. Zu diesen Kriterien gehören offenbar Titel, Priorität, Fälligkeitsdatum und Erstellungsdatum. Außerdem können innerhalb der App mit den Einträgen nun wohl kleine Listen erstellt werden.

Wann die Public Beta oder gar die finale Version macOS 11.3 Big Sur freigegeben wird, ist noch nicht bekannt. t3n rechnet mit der finalen Version frühestens Ende Februar. Wahrscheinlich wird es aber eher März werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com