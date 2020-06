Heidi Klum-Show: Spiegelbild für Amazons Teleshopping-Ambitionen

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.441,50 EUR

Heidi Klum und Tim Gunn sind bereits seit "Project Runway" ein TV-Team - aus dieser Serie sind sie allerdings auch gemeinsam ausgestiegen. Seit Ende März diesen Jahres läuft auf Amazon nun ihre eigene TV-Show mit dem Titel "Making The Cut". Sie zeigt den Wettbewerb zwischen 12 Designern und Designerinnen aus aller Welt. Die Show soll Zuschauer an die Teilnehmer binden und zum Kauf der in der Show designten Kleidung anregen.

Das Gewinner-Outfit auf Amazon erhältlich

Zunächst einmal ist die Show ein Unterhaltungsprogramm. In über 200 Ländern können Fans von Heidi Klum, Tim Gunn, verschiedenen teilnehmenden oder jurierenden Designern und Designerinnen - oder Fashion-Fans ganz allgemein - die Serie ihrem Interesse entsprechend anschauen.

Das Besondere an der Show: Das Gewinner-Outfit jeder wöchentlich ausgestrahlten Folge ist für einen bestimmten Zeitraum auf Amazon erhältlich. Außerdem kann der Gewinner des Wettbewerbs am Ende der Show eine eigene Kollektion über Amazon verkaufen und erhält finanzielle Unterstützung im Wert von einer Million Dollar.

Nicht einfach nur Teleshopping, sondern Reality-TV

Anders als gewöhnliche Teleshopping-Angebote ist "Making The Cut" eine Reality-TV-Show: Gunn selbst erklärt im Interview mit Forbes, dass Teilnehmer mit Persönlichkeit und einer klaren eigenen Meinung ausgesucht wurden, die ausdrücken können, was Mode für sie bedeutet. "Wir wollen die Designer als Menschen darstellen, wir wollen, dass die Zuschauer eine Bindung zu ihnen herstellen." Dies bestätigten Klum und Gunn auch in einem Interview mit der Vogue.

Die Idee dahinter ist, dass die Zuschauer die erwerblichen Kleidungsstücke nicht nur schön finden sollen, sondern sie auch aufgrund der Verbindung zu den Teilnehmern der Show kaufen - auf diese Art soll die Kauflust angeregt werden. Zusätzlich spielt der Zeitdruck eine Rolle: Die käuflichen Stücke sind in ihrer Anzahl begrenzt und somit schnell ausverkauft, was die Teleshopping-Kunden dazu bewegt, schneller zuzugreifen.

Show pausieren, Kleidungsstück anklicken und kaufen?

Auf Amazon ist es möglich, die Show zu pausieren. Forbes spekuliert darüber, ob in Zukunft möglicherweise die auf dem Bildschirm gezeigten Kleidungsstücke angeklickt und direkt gekauft werden können. Dies würde den Kaufaufwand weiter verringern.

Ebenfalls stellt das Wirtschaftsmagazin die Vermutung auf, dass Teleshopping-Formate wie "Making The Cut" in Zukunft nur funktionieren können, wenn die Händler ihren Kunden höchste Transparenz bieten: Ist ein Kunde einmal unzufrieden mit dem Shopping-Resultat, könnte er schließlich schnell wieder zum gewohnten Online-Shopping zurückkehren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kite_rin / Shutterstock.com