Mario und Luigi zwischen Sofa und Esstisch: Nintendo veröffentlicht Mario Kart für die Switch in AR

Obwohl sich Augmented Reality- bzw. AR-Projekte der Konkurrenz wie Skylanders, Disney Infinity und Lego Dimensions nicht auf dem Markt durchsetzen konnten, wagt Nintendo mit seinem neuesten Launch den großen Schritt, Mario und Luigi in die echte Welt zu holen: "Mario Kart Live Home Circuit" für die Switch ist seit dem 16. Oktober für etwa 100 US-Dollar erhältlich.

Ferngesteuertes Auto mit Kamera zur Erfassung der Umgebung

Wer Mario Kart Live spielen möchte, muss zunächst ein kostenfreies Switch-Spiel downloaden (965 MB) und entweder ein Mario- oder Luigi-Kart mit eingebauter Kamera inklusive Utensilien für den Streckenaufbau erwerben. Die Kosten liegen beim Kauf in der EU über Amazon bei etwa 133 Euro.

Außerdem muss das System sowohl auf dem neuesten Stand als auch mit dem Internet verbunden sein. Des Weiteren ist die Aktivierung der automatischen Downloads notwendig.

Ein Spieler kann dann mit seiner Konsole (Nintendo Switch Pro Controller) ein Kart fahren - jeder zusätzliche Spieler im Multiplayer-Modus benötigt seine eigene Ausstattung.

Mario Kart Live Home Circuit: Kostenpunkt und Platz-Problematik

Soll also etwa in der Familie zu viert im Multiplayer-Modus gespielt werden, kommen auf die Spieler ordentliche Kosten zu: Jeder benötigt eine eigene Konsole und ein eigenes Kart.

Sowohl CNN Business als auch Golem berichten von Tests mit Mario Kart Live Home Circuit, die ergaben, dass auf Spieler nach der Kostenfrage das nächste Problem zukommt: Da das Spiel in AR stattfindet, benötigt es auch viel Platz: Der Golem-Redaktion zufolge sind die Karts etwa 20 Zentimeter lang, was bedeutet, dass - damit die Kurven nicht zu eng sind - etwa zwölf Quadratmeter Spielfläche eingeplant werden müssen.

Es soll wohl auch platzsparendere Spiel-Varianten geben, allerdings wird die hierfür benötigte Fläche von Nintento nicht definiert.

Los geht’s: Tore aufstellen und Strecke selbst festlegen

Sind all diese Hürden überwunden und ist eine freie ebene Fläche im Innenraum mit glattem Boden (die Karts bleiben laut Golem oft an Kabeln und Türschwellen hängen) gefunden, kann es endlich losgehen: Mit den Karts liefert Nintendo Tore, die im Raum aufgestellt werden. Nach der Registrierung als Spieler wird nun der Verlauf der Strecke eigenständig festgelegt, indem man die Karts eine Runde durch die Tore manövriert. Es können dabei auch Hindernisse aus kleinen Pappkartons oder anderen Materialien aufstellt werden. Der Fantasie seiner Spieler lässt Nintendo also freien Lauf.

Die Karts filmen beim Fahren ihre Umgebung - das bedeutet, Spieler sehen sich auch selbst beim Spielen. Items, Gegner und Streckengestaltung werden auf dem Bildschirm in die reale Spielfläche eingeblendet.

Fun Fact der Test-Redaktionen von CNN Business und Golem: Die Kameras der Karts befinden sich so nah am Boden, dass unverhofft Staub, Spinnweben oder auch mal ein unter dem Sofa verlorener Gegenstand entdeckt werden.

Mario Kart Live Home Circuit: "Nostalgischer Spaß für Eltern und Heim-Abenteuer für Kinder"

Im Spiel registrieren die Karts, wenn ein Spieler gegen einen echten Gegenstand fährt - dies kostet ihn dann Coins. Kaputt gehen Mario und Luigi davon aber nicht, versichert Nintendo: Die Karts halten wohl auch (leichte) Karambolagen im Multiplayer-Modus aus.

Trotz kleinerer Problematiken hinsichtlich des Aufbaus und etwa dem nach ungefähr 70- bis 90-minütigen Spielen erforderlichen Ladens der Karts, die auf Spieler zukommen, scheint Nintendo überzeugt von den Erfolgschancen des Home Circuit zu sein - wie gut es tatsächlich ankommt, bleibt noch abzuwarten.

Laine Nooney von der New York University meint jedenfalls laut CNN Business: "Sicherlich hofft Nintendo, dass Mario Kart Live [durch die Interaktion mit dem Zuhause in der echten Welt] eine Quelle der nostalgisch geprägten Freude für Eltern und ein Heim-Abenteuer für Kinder sein wird."

