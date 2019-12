Die selbstzerstörerischen Nachrichten bei WhatsApp kommen

Eine Nachricht, die nur für die Augen des Empfängers gedacht ist und niemandem sonst in die Hände fallen soll, ein lustiges Partybild, das man kurz seinen besten Freunden zeigen will, aber nicht möchte, dass sie es auf Dauer auf ihrem Handy haben - das ist bei WhatsApp bisher nicht möglich. Ist eine Nachricht, ein Bild oder eine Datei verschickt, dann hat der Empfänger sie auf seinem Handy und im Nachhinein kann derjenige, der sie versendet hat, nichts mehr dagegen tun - zumindest wenn die Zeitdauer für das Löschen einer Nachricht im Nachhinein verstrichen ist. Mit den "Delete Messages" reagiert WhatsApp, das zu Facebook gehört, auf diese Problematik. Nutzer können ihren verschickten Nachrichten damit einen Verfallszeitpunkt anheften, an dem die Nachricht sich in Luft auflöst.

"Delete Messages" in Einzel- oder Gruppenchats möglich

Bereits vor einiger Zeit testete WhatsApp das Feature - damals noch unter dem Namen "Disappearing Messages". Allerdings schien es noch nicht gut genug ausgearbeitet gewesen zu sein, weshalb der Messenger-Dienst weiter daran herumwerkelt und den Namen des Features in "Delete Messages" geändert hat.

Sowohl in Einzelgesprächen als auch im Gruppenchat soll das Feature genutzt werden können. Dann entweder unter der Kontakt- oder der Gruppeninfo. Hier wird die Option "Delete Messages" angezeigt, die standardmäßig auf "Off" gesetzt ist.

Wer allerdings möchte, dass seine Nachrichten nach einer bestimmten Zeitspanne nicht mehr existieren, der hat mehrere Optionen zur Wahl. So kann ein Zeitraum von einer Stunde, einem Tag, einer Woche, einem Monat oder einem Jahr zum Löschen der Nachricht ausgewählt werden. Das ist zumindest auf Screenshots der Website Wabetainfo.com ersichtlich, die die Beta-Version ausprobiert hat, in der das Feature getestet wird.

Nachrichten, die sich selber löschen, anderswo schon gängig

Der Messenger-Dienst WhatsApp führt ständig neue Funktionen ein, um seine Nutzer zufrieden zu stellen. Seit einiger Zeit gibt es einen Lösch-Service, wenn versehentlich eine Nachricht an den falschen Empfänger ging. Allerdings haben Nutzer hier nur circa eine Stunde Zeit, um die Nachricht für den Kontakt oder in einem Gruppenchat für alle zu löschen.

Nachrichten, die sich selber löschen, sind in anderen Social-Media-Portalen bereits eine gängige Sache. So setzt beispielsweise der Bilderdienst Snapchat von jeher darauf, dass seine Nutzer Bilder verschicken können, die danach sofort wieder gelöscht werden. Dass WhatsApp auf den Zug aufspringt, scheint wenig überraschend. Vor allem im Hinblick dessen, dass das Chatprogramm fürs Smartphone oft auch direkte Kommunikation ersetzt, ist ein Plus an Privatsphäre, indem Nutzer selber entscheiden können, wie lange ihre Nachrichten gespeichert werden, eine gute Sache.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dolphfyn / Shutterstock.com, Twin Design / Shutterstock.com