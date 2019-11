WhatsApp: Akku-Probleme nach Update

Das letzte WhatsApp-Update zur allgemeinen Fehlerbehebung und Verbesserung der App hat offenbar nicht den gewünschten Effekt, denn immer mehr Nutzer des Messenger-Dienstleisters beklagen sich über Probleme mit ihrem Akku. Demnach verbraucht die App nach dem Update mehr Strom als zuvor. Betroffen sind bislang insbesondere Android Smartphones.

Battery drain issue since few days. I haven't even used WhatsApp much. Waiting for this to be fixed...@oneplus @WhatsApp @OnePlus_IN pic.twitter.com/5h2OCC6Bd4