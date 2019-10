Es gibt genau drei wichtige Einstellungen bei WhatsApp - Was Sie wissen müssen

Wissenswertes über den Messsenger

Die Stiftung Warentest nimmt sich die App WhatsApp zur Brust. WhatsApp ist mit 1,3 Milliarden Nutzern die beliebteste App überhaupt und wird mindestens von der Hälfte der Nutzer täglich gebraucht. Die App ersetzt SMS, ist aber nur für Smartphones zugelassen. Kinder und Jugendliche dürfen WhatsApp erst ab 13 Jahren benutzen. In dem Messenger können nicht nur Nachrichten, sondern unter anderem auch Fotos, Dokumente, Videos und Kontakte verschickt werden. Die App ist prinzipiell kostenlos, da sie über das Internet und WLAN funktioniert, sie kann aus jedem App-Store heruntergeladen werden. Die End-zu-End-Verschlüsselung schützte WhatsApp zufolge vor Einblicken Dritter, allerdings erhält WhatsApp und damit der Besitzer Facebook viele private Einblicke in das Leben der Nutzer.

Die Stiftung Warentest empfiehlt einige Einstellungen für eine höhere Privatsphäre beim Chatten. Auch Giga hat dazu eine Meinung. Die Vorschläge umfassen drei Einstellungen des Messengers. Alle Änderungen können unter der Rubrik Datenschutz eingesehen werden.

Diese drei Einstellungen sollten bei WhatsApp geändert werden

Erstens: Das Profilbild - Das Profilbild ist sehr persönlich. Wird ein Profilbild von dem Nutzer in die App geladen, kann dies in der Regel sofort jeder sehen, der die entsprechende Nummer besitzt. Doch nicht immer soll direkt jeder das Profilbild sehen. Das lässt sich jedoch relativ zielgenau in den Einstellungen ändern. Unter der Account-Einstellung Datenschutz kann man unter der Rubrik Profilbild eine der drei angegebenen Varianten auswählen. "Jeder" ist normalerweise bereits ausgewählt, alle können das Bild sehen. Unter "Meine Kontakte" können nur bekannte Telefonnummern die Grafik sehen, also die eingespeicherten Personen. Bei "Niemand" kann wirklich niemand das Profilbild zu Gesicht bekommen. Deshalb wird nahegelegt, "Meine Kontakte" auszuwählen.

Zweitens: Zuletzt Online - Unter der Zuletzt-Online Funktion ist die kleine Anzeige oben unter dem Namen gemeint, wenn auf einen Chat geklickt wird. Über diese Funktion kann von jedem jederzeit nachverfolgt werden, wann die Person das letzte Mal auf den Messenger zugegriffen hat. Wieder unter der Account-Einstellung Datenschutz kann unter den drei Varianten eine gewählt werden. Die Stiftung Wahrentest empfiehlt hier die Einstellung "Niemand". Denn anders als bei einem Profilbild ist diese Funktion ein noch größerer Eingriff in die Privatsphäre, da alle am WhatsApp-Nutzungsverhalten einer Person teilhaben können.

Drittens: Die Lesebestätigung - Die berühmten zwei Häkchen neben einer versendeten Nachricht geben Informationen darüber, ob eine Nachricht angekommen ist. Ist nur ein Häkchen zu sehen, ist die Nachricht vom Sender abgeschickt worden, aber noch nicht beim Empfänger angekommen. Sind zwei Häkchen sichtbar, hat der Empfänger die Nachricht erhalten. Werden diese zwei Haken nun blau, hat der Empfänger die Message schon gelesen oder zumindest gesehen. Und genau diese blauen Häkchen laufen unter dem Titel Lesebestätigung. Diese kann wieder unter der Account-Einstellung Datenschutz und dann weiter unter Lesebestätigung abbestellt werden. Es wird vorgeschlagen, die Funktion auszustellen. Die Häkchen werden dann nicht blau und der Sender kann nicht erkennen, wann die Nachricht gelesen wurde. Der Empfänger steht also nicht im Zeitdruck, direkt nach dem Lesen zu antworten.

Stiftung Warentest geht noch einen Schritt weiter und empfiehlt WhatsApp-Nutzern dem Messenger über die allgemeinen Smartphone-Einstellungen die Bildberechtigungen und Standortnutzung zu entziehen. Giga schätzt dies anders ein, da dann die Kamera nicht genutzt werden kann und auch keine Fotos oder Standorte versendet werden können.

