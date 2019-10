Mehr Privatsphäre? Die selbstzerstörenden WhatsApp-Nachrichten könnten kommen

Eine Nachricht senden, die Inhalte enthält, die geheim, unangenehm oder peinlich sind? Davor ziemen sich viele WhatsApp -Nutzer. Denn Nachrichten, die mit dem Messenger-Dienst verschickt werden, bleiben im Chatverlauf sichtbar. Selbst wenn man eine Nachricht nach dem Verschicken löscht, ist im Chatverlauf ersichtlich, dass eine Nachricht gelöscht wurde, und im Zweifelsfall hat der Empfänger sie dann sowieso schon gelesen, gescreenshottet oder ähnliches.

Ein anderes Konzept verfolgt hier Snapchat: Gesendete Fotos oder Videos verschwinden direkt nach dem Anschauen wieder und werden nicht abgespeichert. Auch der Messenger-Dienst Telegram hat eine ähnliche Funktionalität, die so Nachrichten nach einer bestimmten Zeit verschwinden lässt. Das will nun wohl auch die Facebook-Tochter WhatsApp einführen.

WhatsApp-Nachrichten automatisch löschen

Wie die Website WABetainfo.com berichtet, testet WhatsApp derzeit in einer neuen Beta-Version die Anwendung des sogenannten "Disappearing Messages" - also verschwindende Nachrichten - Features. Damit könnten gesendete Inhalte wie Texte, Bilder, Videos, Audionachrichten oder Dateien unwiederbringlich gelöscht werden, ohne Mitteilung an den Empfänger, dass hier eine Nachricht verschwunden ist.

Die Inhalte wären also tatsächlich verschwunden und man müsste sich keine Sorgen machen, dass, wenn jemand anderes das eigene Smartphone oder das Handy des Empfängers in die Hand bekommt, geheime oder nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Informationen lesen kann. Für viele Nutzer bestimmt ein hilfreiches Feature, das aber nur dann Sinn macht, wenn die Inhalte auch bei WhatsApp direkt von allen Servern gelöscht werden und unter keinen Umständen wiederhergestellt werden können.

Nachrichten zerstören sich entweder nach 5 Sekunden oder 1 Stunde selbst

Laut WABetainfo, die Screenshots der aktuellen Beta-Version teilt, ist die Disappearing-Messages-Funktion derzeit aber nur in Gruppenchats implementiert. Hier kann man dann auswählen, ob die Nachrichten überhaupt ablaufen sollen. Als Auswahlzeit gibt es momentan nur fünf Sekunden oder eine Stunde.

Unklar ist hierbei allerdings, ob die Löschzeit nach dem Absenden beginnt, oder nachdem der Empfänger die Nachricht geöffnet hat. Wie dies bei Gruppenchats, in denen die Funktion in der Beta-Version ja gerade implementiert ist, funktioniert - muss nur einer die Nachricht gelesen haben und sie verschwindet bei ihm, oder müssen sie alle lesen, bevor sie gelöscht wird - ist ebenfalls nicht gewiss.

WABetainfo geht davon aus, dass das Feature, sollte es tatsächlich für alle Nutzer implementiert werden, sicherlich nicht nur in Gruppenchats möglich ist, sondern auch in Privatunterhaltungen genutzt werden kann. Es bleibt jedoch zu beachten, dass sich die Disappearing-Messages-Funktion momentan noch in der Entwicklung befindet. Ob und wann sie realisiert wird, steht momentan noch in den Sternen.

