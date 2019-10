Mega-Update von WhatsApp: Vier neue Funktionen etabliert

WhatsApp gehört zu den beliebtesten Messenger-Diensten überhaupt. Gut 1,5 Milliarden Menschen nutzen die App weltweit, in Deutschland sind es gut 75 Prozent der Bevölkerung - bei den 18- bis 29-Jährigen nutzen gar 97 Prozent WhatsApp, laut Angaben von Statista. Die App, die mittlerweile zu Facebook gehört, ist aus dem alltäglichen Leben kaum noch wegzudenken. Hier werden Treffen mit Freunden organisiert, Termine von Vereinen durchgegeben, Mitschriebe aus dem Studium verschickt oder Arbeitszeiten noch einmal abgeklärt. Der Messenger-Dienst hat nun ein neues Update herausgebracht, das seine Nutzer noch zufriedener machen soll und gleich vier neue Funktionen mit sich bringt. Einziges Manko: Die WhatsApp-Version 2.19.100 ist erst einmal nur für iPhone-Nutzer verfügbar.

Sprachnachrichten im Benachrichtigungsfenster abhören

Wer ein Android-Smartphone hat, muss sich also noch etwas gedulden, bis auch bei ihm die neuen Features ankommen, doch normalerweise dauert es nicht lange, bis Updates auch für dieses Betriebssystem herauskommen. Doch welche neuen Funktionen gibt es überhaupt?

Die erste Neuerung dürfte Nutzer freuen, die ihre WhatsApp-Nachrichten vorrangig im Benachrichtigungsfenster oder auf dem Sperrbildschirm checken. Denn mit dem Update können hier jetzt auch Sprachnachrichten direkt abgehört werden. Vorher musste zum Abrufen einer Sprachnachricht die App geöffnet werden - wer die "Gelesen"-Funktion aktiviert hat, der verrät sich damit auch dem Gegenüber, wenn er eine Sprachnachricht hört. Das gehört nun der Vergangenheit an. Wer nur schnell checken will, was in der Sprachnachricht gesagt wird, kann diese nun also auch außerhalb der App anhören.

Neue Emojis, Animojis als Sticker verschickbar und Bildbearbeitung

In WhatsApp integriert ist mit dem Update auch die neue Emoji-Tastatur, die Apple eingeführt hat. Im Messenger-Dienst können ab sofort ein Faultier, ein Flamingo, ein gähnender Smiley, ein Gleitschirmflieger, ein Blindenhund und weitere neue Smileys verschickt werden. Außerdem können die bei Apple erstellbaren Animojis, bei denen die Gesichtszüge und Bewegungen der iPhone-Nutzer auf Emojis übertragen werden, als Sticker versendet werden.

Was außerdem neu ist: Bilder und Videos können direkt aus dem Chat heraus bearbeitet werden. So kann beispielsweise Freihand darüber gezeichnet werden oder Text darauf geschrieben werden. Für den Text, der auf Bilder appliziert werden kann, bietet WhatsApp seit dem Update außerdem neue Schriftarten zur Wahl.

Kein Dark-Mode, Probleme mit externer Tastatur

Das WhatsApp-Update mit den vier neuen Funktionen scheint generell relativ gut angekommen. In der Bewertungsspalte im App-Store formulieren Nutzer aber auch Kritik: So fehlt vielen der Dark Mode, der mit dem iOS -13-Update bei Apples Smartphones genutzt werden kann, der bei WhatsApp aber wohl auch mit dem Update noch nicht umgesetzt ist. Außerdem klagen einige, die externe Tastaturen zum Schreiben benutzen, über Probleme mit der Shift-Taste, die eigentlich Großschreibung ermöglichen soll. Da diese scheinbar nicht funktioniert, können Nutzer keine Fragezeichen, Ausrufezeichen und ähnliches eingeben.

