Minijob

Die legale Anstellung einer Haushaltshilfe bietet finanzielle Vorteile und erhöht die Rechtssicherheit. Wer alle Regelungen einhält, kann die Kosten für die Haushaltshilfe von der Steuer absetzen.

Steuerliche Vorteile

Eine Haushaltshilfe auf legalem Weg anzustellen, kann sich steuerlich auszahlen. Laut Finanztip besteht die Möglichkeit, 20 Prozent der anfallenden Arbeitskosten für haushaltsnahe Dienstleistungen wie Reinigungsarbeiten oder Gartenpflege von der Steuer abzusetzen. Bei Minijobs ist der steuerliche Absetzungsbetrag auf 510 Euro pro Jahr begrenzt, während bei sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen bis zu 4.000 Euro jährlich absetzbar sind.



Anmeldung und Verfahren

Die Anmeldung einer Haushaltshilfe erfolgt bei Minijobs über das Haushaltsscheck-Verfahren der Minijob-Zentrale. Dieses Verfahren vereinfacht die Formalitäten und stellt sicher, dass die notwendigen Sozialabgaben für Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung automatisch abgeführt werden. Bei Minijobs betragen die Abgaben etwa 15 Prozent des Gehalts; die Abrechnung erfolgt halbjährlich.