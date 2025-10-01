DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,85 -0,4%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.570 +0,4%Euro1,1735 ±-0,0%Öl66,17 -1,3%Gold3.867 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: US-Börsen schließen dennoch höher -- DAX letztlich fester -- CoreWeave, Meta, Lufthansa, Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Etsy, Shopify im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie nach Milliardendeal im Fokus: Zwischen Kursfantasie und Bedenken NVIDIA-Aktie nach Milliardendeal im Fokus: Zwischen Kursfantasie und Bedenken
September 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat September 2025: So performten die einzelnen DAX-Aktien im vergangenen Monat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mutterschutz

Schwanger im Job: Was Beschäftigungsverbote regeln

01.10.25 03:17 Uhr
Beschäftigungsverbot: Das müssen Schwangere und Arbeitgeber jetzt wissen | finanzen.net

Sobald ein positiver Schwangerschaftstest vorliegt, tauchen viele Fragen auf - auch rund um den Job. Nicht jede Tätigkeit lässt sich ohne Weiteres bis zur Geburt ausüben. Der Gesetzgeber sieht deshalb klare Regelungen zum sogenannten Beschäftigungsverbot vor.

Die klassische Mutterschutzfrist

Rund um die Geburt gilt ein gesetzlich festgelegtes Beschäftigungsverbot. Es beginnt sechs Wochen vor dem errechneten Entbindungstermin und endet in der Regel acht Wochen nach der Geburt. Bei Mehrlings- oder Frühgeburten verlängert sich der Zeitraum danach auf zwölf Wochen. In der Zeit vor der Entbindung besteht ein sogenanntes relatives Beschäftigungsverbot - das heißt: Arbeiten ist erlaubt, wenn es ausdrücklich gewünscht wird. Nach der Geburt hingegen greift ein absolutes Verbot. In dieser Zeit ist jede berufliche Tätigkeit untersagt, ganz unabhängig davon, wie sich die Frau körperlich fühlt. Das Familienportal der Bundesregierung erklärt die Regelung detailliert und verweist auf den rechtlichen Rahmen im Mutterschutzgesetz (§ 3 MuSchG).

Wer­bung

Wenn der Arbeitsplatz zur Belastung wird

Manche Arbeitsplätze bringen Risiken mit sich, die für Schwangere nicht tragbar sind - sei es durch schweres Heben, den Kontakt mit Gefahrstoffen oder unregelmäßige Schichten. In solchen Fällen ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Situation zu prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen. Das kann etwa bedeuten, dass die werdende Mutter an einen anderen Arbeitsplatz versetzt oder von bestimmten Aufgaben entbunden wird. Wenn sich die Risiken nicht anders abstellen lassen, darf ein betriebliches Beschäftigungsverbot ausgesprochen werden. Das AOK-Arbeitgeberportal betont in diesem Zusammenhang, dass Arbeitgeber zur Gefährdungsbeurteilung gesetzlich verpflichtet sind - und dass der Schutz von Mutter und Kind im Zweifel Vorrang hat.

Ärztliches Beschäftigungsverbot

Nicht immer ist der Arbeitsplatz das Problem - manchmal sind es gesundheitliche Beschwerden, die ein weiteres Arbeiten unmöglich machen. Wenn etwa Kreislaufprobleme, eine Risikoschwangerschaft oder starke Übelkeit vorliegen, kann die behandelnde Ärztin oder der Arzt ein individuelles Beschäftigungsverbot ausstellen. In diesem Fall zählt das medizinische Urteil: Entscheidend ist, ob die Fortsetzung der Arbeit eine Gefahr für Mutter oder Kind darstellen könnte. Anders als bei einer Krankschreibung wird hier nicht die Arbeitsunfähigkeit bescheinigt, sondern die Unzumutbarkeit der Tätigkeit in der konkreten Schwangerschaftssituation. Laut dem Familienportal und dem Ratgeberportal eltern.de ist diese Form des Beschäftigungsverbots in der Praxis weit verbreitet, vor allem in Berufen mit hoher Belastung oder in Kombination mit bestehenden Vorerkrankungen.

Vorläufige Regelung bei unklarer Sachlage

In manchen Fällen ist zunächst unklar, ob eine konkrete Gefährdung vorliegt - etwa wenn eine externe Einschätzung durch eine Aufsichtsbehörde aussteht oder die Arbeitsplatzbedingungen schwer zu bewerten sind. Um in solchen Situationen kein Risiko einzugehen, kann ein vorläufiges Beschäftigungsverbot verhängt werden. Dieses bleibt in Kraft, bis eine abschließende Beurteilung erfolgt ist. Auch Betriebsärzte und staatliche Stellen wie das Gewerbeaufsichtsamt können dabei eingebunden werden. Das Familienportal betont, dass diese Maßnahme dem vorbeugenden Gesundheitsschutz dient und ausdrücklich gesetzlich vorgesehen ist.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: RTimages / Shutterstock