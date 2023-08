Nachhaltigkeit

Der Secondhand-Trend wird immer beliebter. Der Kauf gebrauchter Kleidung ist sowohl nachhaltig als auch vergleichsweise kostengünstig. Dies macht Secondhand-Artikel für viele zu einer attraktiven Alternative gegenüber dem Neuwarenkauf.

Secondhand ist im Trend

Im Jahr 2021 haben 67 Prozent und damit elf Prozent mehr als im Vorjahr zumindest einmal Secondhand-Kleidung gekauft. Mehr als jeder Zweite (56 Prozent) tut dies mindestens einmal im Jahr. Dies zeigt der aktuelle Secondhand Fashion Report der Momox AG, dem europäischen Marktführer für den Online An- und Verkauf von Secondhand-Artikeln. Der Report basiert auf zwei repräsentativen Umfragen, die detaillierte Einblicke in den Gebrauchtwarenmarkt für Kleidung liefern sollen: Einer Onlineumfrage, die das Marktforschungsinstitut Kantar im Auftrag von momox durchgeführt hat, sowie einer Kundenumfrage unter momox fashion Kunden. Insgesamt nahmen 7.826 Personen im Alter von 16 bis 64 Jahren an den Umfragen teil.

Secondhand statt Neukauf

Für 84 Prozent der befragten Secondhand-Shoppenden in Deutschland hat der Kauf von Secondhand-Artikeln den Neukauf eines Kleidungsstücks ersetzt. Gebrauchte Kleidung wird aber nicht nur für sich selbst gekauft - fast jeder Fünfte (18 Prozent) kauft auch für seine Kinder Secondhand-Kleidung.

Rund jeder Dritte (35 Prozent) gibt an insgesamt mehr Kleidung gekauft haben, da Secondhand im Vergleich zu Neuware günstiger ist. Dennoch antworten 71 Prozent, dass sie durch den Kauf gebrauchter Artikel insgesamt weniger Geld für Kleidung ausgegeben haben, so die Ergebnisse der Kantar-Umfrage.

Auch der Verkauf von gebrauchter Kleidung ist im Trend. Fast jeder Zweite (45 Prozent) verkauft seine gebrauchte Kleidung weiter, die meisten davon (76 Prozent) am liebsten online.

Secondhand Bestseller

Zu den gefragtesten Secondhand-Artikeln zählen Jacken und Mäntel (70 Prozent), gefolgt von Pullovern (60 Prozent), Kleider und Röcken (56 Prozent) sowie Hosen (49 Prozent). Vor allem Pullover haben bei den Secondhand-Käufern mit einem Zuwachs von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr an Beliebtheit gewonnen, besonders bei den jüngeren Käufern. Bei 80 Prozent der 18-29-Jährigen seien Pullover aus zweiter Hand am begehrtesten, so momox.

Welche Marken unter den Secondhand-Käufern am beliebtesten sind zeigen die mit Hilfe von Google Analytics ausgewerteten Daten, die im Zeitraum vom 01. Januar bis 01. November 2021 für alle Bestellungen bei momoxfashion.com erfasst wurden.

Die höchste Beliebtheit bei den Frauen erfreut sich die Marke Esprit, gefolgt von Marc O’Polo, Zara Comma und Tommy Hilfiger. Bei den Männern liegt Tommy Hilfiger auf Platz Eins der meistgekauften Marken. Es folgen Polo Ralph Lauren, Boss by HUGO BOSS, Olymp und Jack&Jones. Bei den Mädchen und Jungen sind die Marken Mini Boden, Tommy Hilfiger und s.Oliver unter den Top 5 vertreten.

Nachhaltigkeit bleibt Hauptmotivation für Secondhand-Kauf

Als Hauptmotive für den Kauf von gebrauchter Kleidung gelten mit 87 Prozent der Nachhaltigkeitsaspekt sowie mit 83 Prozent die Preisersparnis im Vergleich zur Neuware, erklärt momox. Weitere 49 Prozent kaufen mithin im Secondhand-Handel, weil die gewünschte Ware nicht mehr regulär verfügbar sei.

Die momox fashion Umfrage gibt zudem Aufschluss über die Prioritäten, die Secondhand-Käufer beim Kleidungskauf haben. Fast alle Umfrageteilnehmer (96 Prozent) finden es wichtig bis sehr wichtig, dass die Artikel Freude bringen. Für 93 Prozent ist zudem die Haltbarkeit der Artikel von hoher Priorität. Aber auch die Herstellung unter guten ethischen Bedingungen spielt für viele (81 Prozent) eine wichtige Rolle. Gleiches gilt für die umweltschonende und faire Herstellung, die für 77 beziehungsweise 75 Prozent wichtig bis sehr wichtig ist.

Der Umfrage zufolge ist die nachhaltige Produktion von Kleidung für 60 Prozent der Secondhand-Käufer wichtig bis sehr wichtig, der Markenname dahingegen nur für 48 Prozent.

Durch den Kauf von Secondhand-Fashion können Shoppende genau diesen Präferenzen nachkommen. Allein auf momoyfashion.com lassen sich dem Anbieter zufolge über eine Million qualitätsgeprüfter Kleidungsstücke und mehr als 130 Modemarken zu vergleichsweise günstigen Preisen finden. Der Kauf von Secondhand-Kleidung trägt außerdem zu einer zirkulären Lebensweise bei. Denn am nachhaltigsten sei es, gebrauchte Mode zu kaufen, da dieser ressourcenschonende Ansatz neben den Materialien, die für die Produktion von Neuware benötigt würde, auch Wasser, Farbstoffe, CO2 und häufig auch Plastik einspart.

