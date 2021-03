Netflix-App bekommt neues Feature

Ab sofort steht den Nutzern der Netflix -App über das eigene Smartphone die Funktion "Downloads für Sie" zur Verfügung. Besitzer von Apple -Produkten müssen sich aber leider noch etwas gedulden, denn zunächst soll "Downloads für Sie" nur für Geräte von Googles Android zur Verfügung stehen.

Neues Netflix-Feature - Nie mehr ohne Unterhaltung

Ab sofort müssen sich Android-Nutzer also keine Gedanken mehr darüber machen, ob sie nun genügend Filmmaterial für die nächste Bahnfahrt auf ihrem Smartphone gespeichert haben. Zwar gibt es die Download-Funktion in der Netflix-App schon eine längere Zeit, jetzt allerdings in einer weiterentwickelten Form.

Denn das neue Feature sieht vor, dass nicht nur die nächste Folge der aktuellen Serie automatisch heruntergeladen wird, zusätzlich orientiert sich "Downloads für Sie" auch an den eigenen Vorlieben. So sucht Netflix ab jetzt auch nach anderen Inhalten, die dem Nutzer gefallen könnten, dieser aber noch nicht gesehen hat und macht sie auch offline verfügbar.

Um zu verhindern, dass bald der gesamte Speicherplatz mit Netflix-Material belegt ist, können Nutzer zwischen einem, drei und fünf Gigabyte wählen, der dann als Speicherplatz für die Downloads zur Verfügung stehen soll.

Wie bereits erwähnt, müssen sich Besitzer eines iPhones von Apple noch ein wenig gedulden. Doch auch für manche Android-Nutzer kann es unter Umständen noch etwas dauern, bis sie Zugriff auf die neue Funktion haben, da diese erst Schritt für Schritt bei allen Nutzern ankommen wird, wie das Portal Chip.de schreibt.

"Downloads für Sie" und Sleeptimer in Kombination

Eine weitere neue Funktion, die das Netflix-Erlebnis in den letzten Wochen auf eine neue Stufe hob, ist die Sleeptimer-Funktion. Auch dieses Feature ist bislang nur für einige Android-Nutzer verfügbar, Apple-Besitzer müssen sich also auch hier noch in Geduld üben.

Die neue Funktion ermöglicht es, zu bestimmen wann Netflix die Wiedergabe automatisch stoppt. Damit wird die altbekannte Frage "Sind Sie noch da?" der Vergangenheit angehören. Stattdessen können User nun festlegen, ob die Wiedergabe nach 15, 30, 45 Minuten oder am Ende der aktuellen Episode beendet werden soll.

Also ist es ab jetzt auch möglich im Zug, Bus oder Flugzeug Netflix zu nutzen, einzuschlafen und nicht Angst haben zu müssen, ohne Akku wieder aufzuwachen.

Redaktion finanzen.net

