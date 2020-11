PayPal führt Strafgebühr ein - doch nicht überall

Nicht jeder Nutzer muss sich sorgen, ab Dezember 2020 die Strafgebühr an PayPal entrichten zu müssen. Nur wer über einen längeren Zeitraum inaktiv war und den Bezahldienst gar nicht nutzte, fällt unter die Regelung. Nutzer bestimmter geografischer Regionen sind jedoch auch hiervon befreit.

PayPal-Kunden aus Deutschland, Österreich und Schweiz nicht betroffen

Wie die Pressestelle PayPals gegenüber dem Informationsportal "pcwelt.de" in einer Stellungnahme verlauten ließ, können sich PayPal-Nutzer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bezüglich der Strafgebühr entspannt zurücklehnen. Für sie gelte die Strafgebührenregelung nicht.

In anderen europäischen Märkten gilt die sogenannte "Inaktivitätsgebühr" für jene Kunden, die mindestens 12 aufeinander folgende Monate inaktiv waren. Zudem wird sie nur bei Konten erhoben, die ein Guthaben auf ihrem PayPal-Konto aufweisen. Als inaktiv gilt ein Kunde, wenn er sich über den gesamten Zeitraum hinweg weder in das PayPal-Konto eingeloggt noch Geld über PayPal gesendet oder empfangen hat.

PayPal-Gebühren sind leicht zu umgehen

Allerdings kann der Strafgebühr mühelos und ohne viel Aufwand aus dem Weg gegangen werden. Für deren Erhebung wird laut der Stellungnahme PayPals bei "pcwelt.de" und wie oben bereits ausgeführt eine Inaktivität von mindestens 12 aufeinander folgenden Monaten - ohne Unterbrechung - vorausgesetzt. Das bedeutet, für Nutzer aus betroffenen Staaten ist es bereits ausreichend, sich bis zum 15. Dezember lediglich bei ihrem PayPal-Konto einzuloggen, um sich der Strafgebühr zu entziehen.

Eine zweite Möglichkeit, die Strafgebühren zu umgehen, ist das PayPal-Konto rechtzeitig im Vorfeld zu "räumen". Denn wie PayPal ebenfalls mitteilte, soll die einmal pro Jahr erhobene Gebühr maximal 12 Euro betragen - je nach Höhe des sich auf dem Konto befindenden Betrages. Das bedeutet: 12 Euro Gebühren fallen nur dann an, wenn sich auch mindestens 12 Euro auf dem Konto befinden. Hat ein Kunde weniger als 12 Euro auf seinem Konto, beträgt die Höhe der Gebühr maximal die Höhe des Kontostandes und somit fällt ein geringerer Betrag an. Ist das Konto leer, fällt dementsprechend gar keine Gebühr an.

PayPal informiert vorab

Inaktive Konten, die gemäß den Ausführungen unter die Inaktivitäts-Regelung fallen, werden schon frühzeitig von PayPal über die drohenden Gebühren vorgewarnt. Wie der Dienst in der Stellungnahme angibt, werden im Vorfeld drei Nachrichten per Email an den Kunden gesendet. Diese sollen laut "Business Insider" unter Berufung auf einen Sprecher des Bezahldienstes 60 Tage, 30 Tage und eine Woche vor Ablauf der Frist an den jeweiligen Kunden herausgehen.

Redaktion finanzen.net

