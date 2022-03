Apple-Aktie: Apples Siri mit neuer Stimmversion

Neues iOS-Update

Mit dem neusten iOS-Update 15.4 gibt es für Apple-Geräte einige Neuerungen. Zum Beispiel ist es nun möglich, die Face-ID mit Maske zu nutzen, auch wenn man keine Apple-Watch trägt. Dafür muss in den Einstellungen für Face-ID & Passcode lediglich der neue Schalter für Face-ID mit Maske aktiviert werden. Außerdem unterstützt die Gesundheits-App nun das EU-Format für digitale COVID-Zertifikate. Damit ist es möglich, den Impfpass in den Apps "Health" und "Wallet" hinzuzufügen. Ebenfalls neu hinzugefügt wurden die Tap-to-Pay-Funktion, mit der iPhones als Kassenterminals genutzt werden können und eine Reihe an neuen Emojis, darunter zum Beispiel das schmelzende Gesicht, das grüßende Gesicht, das auf die Lippe beißende Gesicht, das Glas, die Bohnen und das Röntgenbild. Wie macwelt erklärt, gibt es eine weitere kleine Änderung, die deshalb aber nicht weniger bedeutend ist: Siri hat eine neue Stimme bekommen, zumindest in den USA.

Siri soll geschlechtsneutraler sein

Die neue Stimme für Siri soll laut Axios weniger eindeutig nach einer männlichen oder weiblichen Stimme klingen und damit geschlechtsneutraler sein. Damit geht der Techriese Apple einen weiteren Schritt in Richtung Vielfalt, was die Optionen für seine virtuelle Assistentin angeht. Im letzten Jahr erst hat das Unternehmen zwei neue Sprachoptionen hinzugefügt, die von zwei schwarzen Personen aufgenommen wurden. Apple bestätigte laut Axios, dass die neue Stimme von einem Mitglied der LGBTQ+ Community aufgenommen wurde. Genaueres wurde dazu jedoch nicht veröffentlicht. "Wir freuen uns, eine neue Siri-Stimme für Englischsprachige einzuführen, die den Nutzern mehr Möglichkeiten gibt, eine Stimme zu wählen, die zu ihnen passt. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt verlassen sich jeden Tag auf Siri, um Dinge zu erledigen, also arbeiten wir daran, dass sich die Erfahrung so persönlich wie möglich anfühlt", erklärt Apple gegenüber Axios. Ob die neue Variante auch für andere Sprachen verfügbar sein wird, ist derzeit unklar.

So kann man Siris Stimme ändern

Um Siris Stimme zu ändern, muss man auf dem iPhone, iPad oder iPod die Einstellungen aufrufen und nach "Siri & Suchen" suchen. Anschließend kann über "Sprache" die gesprochene Sprache ausgewählt werden. Auf "Siri-Stimme" kann dann die Stimme verändert werden, mit der Siri spricht. Die neue Stimme ist dabei jedoch nur verfügbar, wenn Sprache und Stimmvariante von Siri auf US-amerikanisch festgelegt wurden.

