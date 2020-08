WhatsApp bald auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzbar?

Wie das Online-Magazin Techbook berichtet, sehnen sich Nutzer von Facebooks Anwendung WhatsApp bereits seit langer Zeit nach einem Multiplattform-System. Schließlich muss WhatsApp beim Wechseln zwischen Smartphone und Tablet immer wieder neu eingerichtet werden. Loggt man sich mit seinem Konto ein, wird eine vorhandene Anmeldung auf einem anderen Gerät deaktiviert. Damit soll nun bald schon Schluss sein.

Laut WABetaInfo - einem Informationsportal, das nach Einschätzung von Techbook für seine verlässlichen und wahrheitsgemäßen Leaks bekannt ist und viele Informationen über neue WhatsApp-Funktionen bereits vorab bekommt - arbeitet WhatsApp bereits seit Monaten daran, einen WhatsApp-Account auf bis zu vier Geräten gleichzeitig nutzen zu können. Ebenso arbeite der Messenger daran, die Chatverläufe über die Geräte und Plattformen hinweg automatisch zu synchronisieren.

Im Gegensatz zu WhatsApp Web soll dann auch keine Internetverbindung am Hauptgerät mehr notwendig sein. Eine iPad-App ist ebenfalls Teil des Plans, ebenso wie eine plattformübergreifende Unterstützung. Das bedeutet, man soll WhatsApp gleichzeitig an iOS - sowie Android-Geräten nutzen können. Nun soll der Messengerdienst mit internen Tests begonnen haben.

Wann das Update für die Nutzer erhältlich sein wird, ist laut WABetaInfo und Techbook derzeit nicht absehbar. Wie WABetaInfo in einem Twitter-Eintrag schreibt, kann es durchaus noch mehrere Monate dauern, bis die Funktion für alle verfügbar sein wird.

From now on WhatsApp is internally starting some important tests for the multi device feature.

It's not available yet and there isn't a release date: it could be next two months, four months, six months 🤷🏻‍♂️.. but it's really positive that they have started to test it on the whole.