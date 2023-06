So entwickelt sich der Markt für Neuwagen

Neuwagen

Wann lohnt es sich, einen Neuwagen zu kaufen? Der Markt für Neuwagen ist in ständiger Bewegung. Hier ein Überblick.

Neuwagen werden wieder günstiger

Wie das Nachrichtenportal t-online .de unter Berufung auf den Experten Ferdinand Dudenhöffer und eine Studie der Center Automotive Research berichtet, wurden Neuwagen für Kunden im März wieder günstiger. Hersteller und Händler würden Kunden mit höheren Nachlässen auf Listenpreise locken, so t-online. Außerdem würde der Anteil der Fahrzeuge steigen, die von Handel und Herstellern auf eigene Rechnung zugelassen wurden und nach kurzer Zeit als Aktionsangebot auf den Markt kämen.

Hybrid- und Elektrozulassungen brechen ein

Preisgünstige Verbrenner sind besonders beliebt. "Unter den 60 meistverkauften Verbrennern, Elektroautos und Plug-In-Hybriden zeigt sich ein deutlicher Trend zum preisgünstigeren Verbrenner", so das Center Automotive Research. Die gestrichene Förderung für Plug-in-Hybride macht sich in den Neuzulassungen deutlich bemerkbar. Laut ADAC wurden im März nur 16.776 neue Plug-in-Fahrzeuge zugelassen, was einem Anteil an den Neuzulassungen von sechs Prozent entspricht. Dagegen wurden 44.125 neue E-Autos zugelassen, was einem Anteil von 15,7 Prozent aller Neuzulassungen entspricht. Der Wert neu zugelassener E-Autos war damit 28 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Benziner machten mit 36,7 Prozent den größten Anteil neu zugelassener Wagen aus. Im März wurden 103.271 neue benzinbetriebene Wagen zugelassen, was einer Zunahme gegenüber dem Vorjahresmonat um satte 22,8 Prozent entspricht. In der Zulassungsstatistik machten Diesel-Pkw mit 48.597 Fahrzeugen einen Anteil von 17,3 Prozent aus, was einem Zuwachs von 7,8 Prozent entspricht.

Volkswagen beliebteste Automarke

Laut ADAC ist Volkswagen der beliebteste Hersteller bei den Neuzulassungen und produzierte im März 2023 knapp 50.000 Neuwagen, was einem Marktanteil von 17,7 Prozent entspricht. Mercedes und AUDI belegen mit Marktanteilen von 10,0 und 9,8 Prozent die Plätze zwei und drei. Der März war laut ADAC ein guter Monat für die deutschen Autobauer: fast alle konnten einen Anstieg ihrer Verkäufe verzeichnen. Das beliebteste Modell war im März der VW T-Roc mit 7.524 Neuzulassungen.

Redaktion finanzen.net