Platz 1: VW

Erneut an der Spitze des Rankings steht Volkswagen mit beeindruckenden 519.089 Neuzulassungen, was einem Zuwachs von 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Mit einem dominanten Marktanteil von 18,2 Prozent führt VW das Ranking der meistzugelassenen Autos in Deutschland für das Jahr 2023 an.

Quelle: www.kba.de, Bild: Volkswagen AG