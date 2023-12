Autodiebstahl

Das Bundeslagebild Kfz-Kriminalität 2022 wurde veröffentlicht. Der Bericht gibt Aufschluss darüber, wie sich die Diebstahlquote 2022 im Vergleich zum Vorjahr verändert hat. Welche Kfz-Modelle 2022 bei Dieben besonders beliebt waren, hat der ADAC auf Basis der Zahlen des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) veröffentlicht.

Diebstähle wieder auf Vor-Pandemieniveau

Die deutsche Polizei hat im Jahr 2022 bundesweit deutlich mehr Fälle von Autodiebstählen registriert als im Jahr zuvor. Nach Angaben des Bundeslagebilds "Kfz-Kriminalität" sind im Jahr 2022 insgesamt 40.315 PKW-Fahndungsnotierungen eingegangen - rund 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon wurden 14.611 Fahrzeuge dauerhaft entwendet. Auch hier kam es zu einem Anstieg von 19,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Pro Tag wären das etwa 40 Fahrzeuge. Dies entspricht dem Niveau vor der COVID-19-Pandemie.

Trotz einer Zunahme zugelassener Hybrid- und Elektrofahrzeuge in Deutschland wurden nach wie vor besonders Wagen mit konventionellen Verbrennungsmotoren entwendet, darunter vor allem hochwertige Pkws und SUV-Modelle. Nach Angaben des Gesamtverbands der Versicherer (GDV) verursachten die Autodiebe im Jahr 2022 Schäden in Höhe von fast 248,9 Millionen Euro. Neben dem Diebstahl kompletter Fahrzeuge entwenden die Täter auch hochwertige Einzelteile wie beispielsweise Navigationssysteme.

Diebstähle im Ländervergleich

Im Bundeslagebild der Kfz-Kriminalität 2022 stechen einige Bundesländer mit besonders vielen Delikten hervor. Das Bundesland mit den meisten gemeldeten Kfz-Diebstählen ist Berlin. Allein im Jahr 2022 wurden hier 3.833 Fahrzeuge entwendet - 29,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Nordrhein-Westfalen zählt mit 3.286 entwendeten Fahrzeugen, einem Anstieg von 20,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, ebenfalls zu den Bundesländern mit besonders aktiven Dieben. In Brandenburg wurden 1.053, in Niedersachsen 1.011 und in Hamburg 971 Fahrzeuge gestohlen - bei allen ein Anstieg von rund 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Polizei vermutet, dass die wiederkehrende Mobilität durch den Abbau der im Jahr 2020 beschlossenen Grenzschließungen, für einen Wiederanstieg der Diebstähle verantwortlich ist. Die hohen Belastungszahlen in den nordöstlichen Ländern, wie Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg seien auf die kurzen Verbringungswege gestohlener Fahrzeuge in die östlich angrenzenden Staaten zurückzuführen. Auch die entwendeten Fahrzeuge in den westlichen Flächenländern werden oftmals über nahe gelegene Häfen, sowohl innerhalb Deutschlands als auch in den Niederlanden, Belgien und Frankreich, für den Weitertransport außerhalb des Landes gebracht.

Auf diese Automarken und Modelle hatten es Diebe besonders abgesehen

Die Daten des Bundeslagebilds "Kfz-Kriminalität" geben Aufschluss darüber, welche Automarken und Modelle 2022 am häufigsten entwendet wurden. Dabei gilt zu beachten, dass die Daten lediglich auf Fahrzeugen basieren, die als gestohlen gemeldet wurden und kaskoversichert sind. An der Spitze liegt Volkswagen mit 2.155 Stück - ein Anstieg von rund 17,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dahinter rangieren die Hersteller Audi mit 1.614, Mercedes-Benz mit 1.598 und BMW mit 1.264 gestohlenen Fahrzeugen. Auch andere große Automarken wie Ford, Renault und Toyota befinden sich unter den Top 15 der am häufigsten gestohlenen Automarken. Die Diebstahlquote stieg 2022 im Vergleich zum Vorjahr bei fast allen Marken an. Beim Fahrzeughersteller Jeep kam es mit 309 abhanden gekommenen PKW sogar zu einem Anstieg von 65,8 Prozent. Aus den Top 15 konnte lediglich Audi einen geringen Rückgang verzeichnen.

Die 2022 am häufigsten entwendeten Kfz-Modelle waren jedoch Geländewagen der Oberklasse. Unter den zehn am häufigsten gestohlenen Modellen fanden sich unter anderem zwei Range-Rover-Modelle sowie Varianten des Lexus NX und des Toyota Land Cruiser. Das meistgestohlene Modell 2022 war die vierte Generation des Jeep Grand Cherokee mit 112 gestohlenen Fahrzeugen pro 10.000 Einwohner und einer Schadenshöhe pro Diebstahl von 35.715 Euro. Auf Platz zwei der Lieblinge der Autodiebe liegt der Kia Stinger, mit 110 gestohlenen Fahrzeugen pro 10.000 Einwohner und einer Schadenshöhe von 35.081 Euro. Aber auch die beiden Range Rover Modelle von Jaguar Land Rover sowie der Land Cruiser von Toyota waren äußerst beliebt bei Dieben.

So schützen Sie sich vor Autodieben

Doch wie schützt man sich nun am besten vor Autodieben? In erster Linie ist es wichtig, beim Verlassen des Fahrzeugs die Zündschlüssel zu ziehen und alle Fenster, Türen sowie Kofferraum und Schiebedach zu verschließen und das Fahrzeug abzuschließen. Verbesserter technischer Schutz kann beispielsweise durch die Wegfahrsperre oder elektronische Sicherungen, wie zum Beispiel Alarmanlagen und Ortungssysteme entstehen. Diese erschweren den Autodieben die Arbeit. Außerdem sollte man auf verdächtige Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße fahren, achten. Aber auch Personen, die das Fahrzeug fotografieren, sollten nicht ignoriert werden. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein.

