Platz 11: Trump Ice

Im Jahr 1995 gründete Donald Trump die Marke Trump Ice Natural Spring Water (kurz. Trump Ice) - seine eigene Marke für abgefülltes Trinkwasser in Flaschen. Allerdings waren die Verkaufszahlen nicht besonders gut. Nach versäumten Zahlungen an den Produzenten und einer Klage gegen Trump Ice in diesem Zusammenhang wurde die Produktion eingestellt. Heute werden nur noch Flaschen mir Sammlerwert bei eBay und Co. verkauft.

