Porsche-Aktie - Rekord auf der Nordschleife: Porsche Taycan mit neuer Bestzeit nach Tesla

In nur 7:33 Minuten hat Porsche -Entwicklungsfahrer Lars Kern mit einem Taycan Turbo S die Nordschleife gemeistert. Das ist eine bessere Zeit als alle anderen serienmäßigen E-Autos bisher geschafft haben. Dies berichtete Porsche Mitte August per Pressemitteilung.

Das Serienfahrzeug wurde für die Fahrt nur wenig umgebaut

Der Taycan war mit einem Performance-Kit und der Sonderausstattung Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) ausgerüstet. Das Kit beinhaltet 21-Zoll-RS-Spyder-Design-Räder mit straßenzugelassenen Sportreifen vom Typ Pirelli P Zero Casa. Es soll von Porsche Tequipment ab Ende des Jahres vertrieben werden und zunächst nur in Deutschland und ausschließlich für die Sportlimousine Taycan Turbo S (Modelljahr 2023) erhältlich sein. Die Systemleistung des Taycan Turbo S liegt normalerweise bei 460 kW, bei Verwendung der Launch Control kann man nach Herstellerangaben aus dem Stand bis zu 560 kW erreichen.

Das auf der gut 20 Kilometer langen Rennstrecke genutzte Fahrzeug war mit einem vorschriftsmäßigen Überrollkäfig und Rennschalensitzen aufgebessert - dies sind laut Porsche-Pressemitteilungen die einzigen Veränderungen zum Serienmodell, wobei das Gewicht sich nicht verändert habe. Auch habe man den Serienzustand des Rennfahrzeugs von TÜV Rheinland bestätigen lassen.

Hybrid-Modell hält den Rekord für die schnellste Fahrtzeit

Kern wird in der Pressemitteilung zu seiner Fahrleistung wie folgt zitiert: "In den Bereich von 7:33 Minuten kamen in der Vergangenheit nur reinrassige Supersportwagen. Dank des neuen Performance-Kits konnte ich mehr pushen; gleichzeitig fuhr sich das Auto noch präziser und agiler." Ergänzend erklärt Kevin Giek, Leiter der Baureihe Taycan: "Wir freuen uns sehr, dass der Nürburgring-Rekord für Elektroautos nun wieder bei Porsche liegt." Zuletzt hatte Tesla den Spitzentitel inne, nachdem der Model S Plaid im September vergangenen Jahres die Nordschleife in 7:35 Minuten gefahren war. Das schnellste Serienfahrzeug aus der Klasse der Verbrennungsmotoren ist Stand Anfang September 2022 der Porsche 911 6T2 RS, wie auf der Website des Nürburgrings verkündet wurde: Nur 6:43 Minuten habe man mit diesem Modell für die Nordschleife gebraucht.

Die Nürburgring-Rekordzeit aus allen Fahrzeugklassen wurde mit dem Prototypen Porsche 919 Hybrid Evo aufgestellt, als Timo Bernhard die Nordschleife 2018 in nur 5:19 Minuten durchfuhr. Dass der Rekord mit einem Hybrid aufgestellt werden konnte, ist bezeichnend für die Fortschritte in der Automobilbranche. So gibt es bereits eine umweltfreundlichere Variante der Formel 1: Die Formel E.

