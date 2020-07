Das sind die Ergebnisse einer Bitkom-Umfrage

Laut Angaben des Digitalverbands Bitkom, schloss bereits fast jeder zweite Deutsche (46 Prozent) eine Versicherung über das Internet ab. Bevorzugt werden dabei häufig einfache Produkte, die wenig bürokratischen Aufwand erfordern. Dazu gehören z.B. Reiserücktrittsversicherungen und Kfz-Haftpflichtversicherungen. Dies sind die Ergebnisse einer Umfrage, an der 1.004 Menschen über 18 Jahren teilgenommen haben. Demnach gibt es deutliche Unterschiede die Altersgruppen betreffend: So schlossen bereits 57 Prozent der 18- bis 64-Jährigen eine Versicherung online ab, während es unter den Senioren ab 65 nur 15 Prozent gibt, die diese Möglichkeit schon einmal in Anspruch genommen haben.

Zu den online-Optionen äußert sich Bitkom-Präsident, Achim Berg, in einer Pressemitteilung folgendermaßen: "In Zeiten von Kontakteinschränkungen hat es der klassische Versicherungsvertrieb über Hausbesuche oder Filialberatungen ohnehin schwer. Online-Abschlüsse von Versicherungen werden demnächst in den meisten Fällen der Standard sein" und referenziert damit neben den Umstellungen, ob der Corona-Pandemie, den digitalen Wandel im Bereich Versicherungen".

Das folgende Ranking umfasst die Top 5 der beliebtesten Versicherungen, die Sie online abschließen können. Die Angaben basieren dabei auf einer Bitkom-Umfrage 2020 mit 1.004 Teilnehmern über 18 Jahren.

Platz 5: Unfallversicherung

Den fünften Platz belegt mit 18 Prozent der Teilnehmenden die Unfallversicherung.

Platz 4: Auslandsreisekrankenversicherung

Eine Auslandsreiseversicherung haben 19 Prozent der Teilnehmenden bereits einmal online abgeschlossen, was diese auf Platz 4 bringt.

Platz 3: Rechtsschutzversicherung

Die Rechtsschutzversicherung erreicht mit 25 Prozent den dritten Platz und damit die Bronzemedaille im Top-5-Ranking der beliebtesten online-Versicherungen.

Platz 2: Kfz-Versicherung

Eine Kfz-Versicherung haben 32 Prozent der Teilnehmenden bereits einmal online abgeschlossen, was diese auf Platz 2 der Top 5 bringt.

Platz 1: Reiserücktrittsversicherung

Platz 1 der beliebtesten Versicherungen, die online abgeschlossen werden können, belegt die Reiserücktrittsversicherung und erhält damit die Goldmedaille.

Verbesserte Usability bedeutet stärkere Nachfrage

Berg attestiert auch anderen Versicherungen großes Potential, indem er anmerkt, dass es zu einer Steigerung der Usability-Qualität kommen müsste, um die Nachfrage zu erhöhen: "Es gibt bereits heute eine nicht zu vernachlässigende Kundengruppe, die auch komplexere Produkte gerne online abschließen möchte. Wenn es gelingt, die Produkte zu vereinfachen, dann wird auch die Nachfrage nach Online-Abschlüssen weiter steigen."

