McDonalds hilft Aldi in der Krise mit Personal aus

Menschenmassen stürmen derzeit in die Geschäfte der Einzelhändler und fegen die Regale leer. Die bestehenden Mitarbeiter kommen mit der gesteigerten Nachfrage oft kaum zurecht. Es müssen durchgehend neue Bestellungen geordert, angenommen, kontrolliert und in die Regale geräumt werden. Und das alles so schnell wie möglich, denn der Nachschub wird in den Haushalten offenbar dringend benötigt. In dieser angespannten Situation springt nun der Fast-Food-Konzern McDonald’s dem Discounter Aldi , bestehend aus den beiden Einzelhandelsketten Aldi Süd und Aldi Nord, helfend zur Seite.

Die Personalpartnerschaft der zwei Giganten

In einer gemeinsamen Pressemitteilung gaben die beiden Akteure ihre Kooperation bekannt. Während viele McDonald’s-Restaurants Einschränkungen und Schließungen erleiden mussten, sind die Kapazitäten der Aldi-Filialen durch eine massiv gestiegene Nachfrage überlastet. Deshalb können Mitarbeiter des Fast-Food-Riesens, die aktuell keine Beschäftigung haben, "ganz unbürokratisch in den Aldi Filialen in Deutschland eingesetzt werden". Die Vermittlung und der Einsatz erfolgen je nach Bedarf. Die Helfer erhalten bei dem Discounter einen befristeten Arbeitsvertrag zu den üblichen Konditionen. Nach dem Ablauf der Hilfsaktion ist eine erneute Rückkehr zu McDonald’s möglich.

Der Vorstandsvorsitzende von McDonald’s Deutschland, Holger Beeck, spricht von einer Win-win-Situation: "Unsere Mitarbeiter können - wenn sie das wollen - weiter beschäftigt werden. Gleichzeitig profitiert Aldi von zusätzlichen Ressourcen. Und damit wird für die Gesellschaft in Deutschland sichergestellt, dass Aldi auch während der Krise vollumfänglich agieren kann". Außerdem sei nach seiner Auffassung jeder Einzelne gefordert, einen Beitrag zur Bewältigung der Krise zu leisten.

Auf Aldi-Seite sind die Verantwortlichen ebenfalls von der Zusammenarbeit begeistert. Der Sprecher des Verwaltungsrats von Aldi Süd, Stefan Kopp, ist sehr über die unkomplizierte Unterstützung von McDonald’s erfreut. Die Beschäftigten in den Bereichen Verkauf und Logistik würden aktuell unermüdlich arbeiten, "um die hohe Nachfrage zu bewältigen und die Lebensmittelversorgung zu sichern". Demnach kommt die Hilfe genau zur richtigen Zeit und ist auch dringend nötig.

Nicolás de Lope, Sprecher der Verwaltungsratsbevollmächtigten von Aldi Nord, fügt hinzu, dass besondere Zeiten auch besondere Lösungen erfordern. Mit der einzigartigen und unkonventionellen Zusammenarbeit sei er jedoch davon überzeugt, dass die vorliegende Krise gemeistert werden könne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Ian Francis / Shutterstock.com