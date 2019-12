McDonald's verschenkt aus Versehen 400.000 Euro an Kunden

Aktien in diesem Artikel

• 400.000 Euro zu viel an vier Kunden verlost• Technische Panne in der App: Test-Umgebung statt Live-Umgebung freigeschaltet• McDonald's zeigt sich locker und macht sich auf Twitter über sich selbst lustig

Beim McDonald's-Gewinnspiel ist ein teurer Fehler passiert: 400.000 Euro mehr als eigentlich vorgesehen wurden an Kunden verlost. Die freuen sich, und der Konzern zeigt sich entspannt. Wie konnte die Panne passieren?

Regelmäßig veranstaltet der Fast-Food-Gigant McDonald's sein Monopoly-Gewinnspiel. Dabei können Kunden über Sticker, die auf allerlei Produkten des Konzerns zu finden sind, kleinere Sofortgewinne erhalten und mittels erhaltener Codes an der Verlosung der größeren Preise teilnehmen. Beim diesjährigen Gewinnspiel können beispielsweise mehrere E-Scooter, Urlaube, Bluetooth-Lautsprecher, Vespas oder Autos gewonnen werden.

Der Hauptgewinn für die Losnummern im Jackpot ist eine ordentliche Gewinnsumme: Zwei Teilnehmer können je 100.000 Euro gewinnen. Doch hierbei ist wohl einiges schiefgelaufen, denn nicht zweimal 100.000 Euro, sondern bereits viermal diese Summe wurde an die Teilnehmer verlost - bis der Fehler auffiel.

Grund dafür war eine technische Panne. In diesem Jahr konnten Gewinnspielteilnehmer das erste Mal über die App ihr Los in den Lostopf werfen. Zum Start des Gewinnspiels sei jedoch noch nicht die tatsächliche Live-Umgebung freigeschaltet gewesen, sondern noch eine Test-Umgebung für die Entwickler, bei der der Hauptgewinn sehr viel wahrscheinlicher gewesen sei, berichtete die Bild-Zeitung.

Glück hatten hierbei also diejenigen, die sich bereits wenige Stunden nach Start des Gewinnspiels mit ihrem Code registrierten. Ihre Gewinnchance war um einiges höher als sie eigentlich hätte sein sollen. Bis McDonald's der Fehler mit der Test-Umgebung auffiel, hatten schon vier glückliche Gewinner den Hauptgewinn ergattert.

Der Fast-Food-Konzern zeigte sich gelassen und als fairer Verlierer: "Auch wenn dies nicht beabsichtigt war, freuen wir uns natürlich für die Gewinner, denen wir damit ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht haben", sagte ein Sprecher gegenüber der Bild-Zeitung. McDonald's ist damit zusätzliche 400.000 Euro los, denn die beiden Hauptgewinne von 100.000 Euro bleiben trotz der Panne im Lostopf und können weiterhin - jetzt mit einer deutlich geringeren Gewinnchance - gewonnen werden.

Auf Twitter zeigte das Unternehmen zudem, dass es die Sache nicht ganz so ernst sieht und postete mehrere GIFs, die sich über den Fehler lustig machen. "Fehler sind menschlich und überall wo Menschen zusammenarbeiten, kann es auch zu Pannen kommen", zeigt sich ein Sprecher des Konzerns einsichtig.

Monopoly startet: Meanwhile in der McDonald's IT#Monopoly #Panne #YouHadOneJob pic.twitter.com/AkSDUiExOW