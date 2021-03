Spielefans aufgepasst: Über diese Gratis-Games dürfen sich Amazon Prime-Mitglieder freuen

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.585,50 EUR

Derzeit können Amazon Prime-Mitglieder bis zum 31. März 2021 über Amazon Prime Gaming insgesamt 26 PC-Games in der Vollversion gratis herunterladen. Im Monat März sind fünf neue Vollversionen hinzugekommen, wie das Portal Chip.de berichtet.

Diese Spiele sind neu

Um Zugang zu den Gratis-Spielen zu erhalten, muss auf der Aktions-Seite von Prime Gaming das jeweilige Spiel ausgewählt und auf "abholen" geklickt werden. Anschließend ist der Download der Gratis-Vollversionen über die Amazon Games-App möglich, in der man sich mit den zur Amazon Prime-Mitgliedschaft zugehörigen Zugangsdaten anmelden muss. Laut Chip.de handelt es sich bei den Spielen, die nun neu hinzugekommen sind, um folgende Titel:

• Blasphemous: In diesem Spiel müssen die Spieler die Fähigkeiten ihres Charakters verbessern und gegen Feinde kämpfen.

• Bomber Crew Deluxe: Das in einer Comic-Grafik gehaltene Action-Spiel erfordert Geschick und Strategie.

• Boomerang: In diesem Spiel können sich die Spieler einer Gruppe ihrer Lieblingslebensmittel anschließen, um die Gegner zu grillen, kühlen oder zu verschütten.

• SkyDrift: Der Spieler fungiert als Flugzeugpilot und muss sich in Luftkämpfen durchsetzen.

• Tengami: Mit der Technik des Origami-Faltens müssen Rätsel gelöst und Geheimnisse gelüftet werden.

Über 20 weitere Titel

Diese 21 weiteren Titel stehen bis Ende März noch zur Verfügung:

Art of Fighting 2, Baseball Stars 2, Blazing Star, Fatal Fury Special, Garou - Mark of the Wolves, Ironclad, King of the Monsters, Metal Slug 2 sowie Metal Slug 3, Pulstar, Samurai Shodown II sowie Samurai Shodown V Special, Sengoku 3, Shock Troopers sowie Shock Troopers 2nd Squad, SNK 40th Anniversary Collection, The King of Fighters ‘97 Global Match, The King of Fighters ‘98 Ultimate Match Final Edition, The King of Fighters 2000, The King of Fighters 2002, The King of Fighters 2002 Unlimited Match, The Last Blade 2.

In einer Amazon Prime-Mitgliedschaft sind neben den Gratis-Vollversionen der PC Games weitere Angebote enthalten. So erhalten Prime-Mitglieder unter anderem Zugang zur Prime Video-Bibliothek, Prime Music oder sparen Versandkosten bei Bestellungen von Produkten mit dem Prime-Siegel. Die Kosten belaufen sich auf 7,99 Euro pro Monat oder 69 Euro bei jährlicher Abrechnung.

