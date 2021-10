Netflix arbeitet an Pokémon-Serie mit echten Schauspielern

Seit 25 Jahren gehören Pokémons jetzt schon zu unserer Welt - trotzdem hält der Hype um die kleinen "Taschenmonster" auch nach all den Jahren immer noch weiter an. Kein Wunder also, dass Pokémon aktuell als das wertvollstes Medien-Franchise der Welt gilt - bei einem geschätzten Gesamtumsatz von 100 Milliarden US-Dollar, wie Statista in einer Eigenrecherche herausgefunden hat.

Neue Live-Action-Serie mit Pokémons geplant

Und damit nicht genug: Schon bald dürfen sich alle Pokémon-Fans wohl über ein weiteres Highlight im Zusammenhang mit den kleinen Figuren freuen: Wie das US-amerikanische Branchenmagazin Variety berichtet, befindet sich eine neue Netflix-Serie in Arbeit, in der echte Schauspieler und computergenerierte Pokémons zusammen auf der Leinwand zu sehen sein sollen.

Serie soll sich an Live-Action-Film "Meisterdetektiv Pikachu" orientieren

Orientieren soll sich die Serie nach Angaben von Variety an dem 2019 erschienenen Film "Meisterdetektiv Pikachu" mit Ryan Reynolds und Justice Smith, der in seinem Veröffentlichungsjahr den erfolgreichsten Kinostart einer Videospiel-Adaption aller Zeiten hinlegte. Weltweit brachte der Verkaufsschlager Branchenberichten zufolge über 430 Millionen US-Dollar ein, bei einem erwarteten Umsatz von 150 Millionen US-Dollar. Dementsprechend große Erwartungen liegen auf der neuen Live-Action-Serie von Netflix.

"Lucifer"-Showrunner Joe Henderson soll als Executive Producer fungieren

Da die Serie noch ganz am Anfang steht, sind bislang nicht allzu viele Details über die Handlung bekannt. Variety berichtet jedoch, dass Joe Henderson die Produktion der Live-Action-Serie schreiben und leiten wird. Henderson war bereits an zahlreichen Erfolgsprojekten im Film und Fernsehen beteiligt: Aktuell fungiert er als Co-Showrunner und Executive Producer der bekannten Netflix-Serie "Lucifer". Auch bei "White Collar", "Graceland" und "Almost Human" war Henderson als Co-Executive Producer beteiligt.

Nähere Informationen über die teilnehmenden Schauspieler oder den geplanten Start der geplanten Pokémon-Serie gibt es aktuell noch nicht. Es bleibt also abzuwarten, wie die geplante Netflix-Serie letztendlich aussehen wird.

Pauline Breitner / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com, TK Kurikawa / Shutterstock.com