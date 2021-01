Paketbote klaut PS5 - Empfänger veranlasst bei Amazon die Kündigung

Mitte November ist Sonys neue PlayStation 5 (PS5) auf den Markt gekommen - zeitgleich mit der neuen Xbox Series X von Microsoft . Die Spielekonsolen konnten bereits vorbestellt werden und so kam es seit Mitte November immer wieder zu Lieferstaus, was Sony sowie den Märkten Saturn und MediaMarkt in Deutschland scharfe Kritik einbrachte.

Ausbleibende oder falsche Lieferungen

Teilweise blieben die Lieferungen laut Medienberichten und Posts auf der Social Media-Plattform Twitter sogar gänzlich aus; vermehrt sollen etwa von Amazon auch Pakete mit falschem Inhalt geliefert worden sein.

Wie das britische Nachrichtenportal BBC berichtet, versicherte Amazon seinen Kunden schon Ende November, der Sache auf den Grund zu gehen und die Verantwortlichen zu finden. Viele Kunden hatten laut BBC wohl befürchtet, ihre PS5 sei während der Lieferung gestohlen worden.

Britische Familie entlarvt Paketboten

Auch das britische Ehepaar Walker, wohnhaft in Launton, wollte seinem Sohn zum Geburtstag eine PS5 schenken, so Oxford-Mail. Die Mutter habe zuhause auf das Paket gewartet, als der Paketbote in die Straße kam, sich durch das Fenster noch mit ihr unterhalten und nach der richtigen Haustür gefragt habe, vor die er die Post legen könne. Oxford-Mail zufolge habe die Mutter sich unterdessen wieder ihrer Arbeit gewidmet und etwas später vor der Haustür drei kleine Päckchen eingesammelt - nicht aber die PS5, die laut der Amazon-Lieferungsverfolgung am selben Tag angekommen sei.

Später fand das Ehepaar Walker offenbar dank den Aufzeichnungen ihrer Überwachungskamera heraus, dass der Paketbote vor ihrer Haustür ein großes Paket aus seinem Fahrzeug geräumt, es im System als ‘zugestellt’ markiert und anschließend wieder eingepackt hat, erklärte der Vater des Geburtstagskindes dem Münchner Merkur zufolge in einem mittlerweile wieder gelöschten Post auf Twitter.

Alle Betroffenen können sich bei Amazon melden

Das augenscheinlich bestohlene Ehepaar Walker kontaktierte infolgedessen den Kunden-Support bei Amazon und erhielt das Angebot einer Kostenrückerstattung und eines Gutscheins über fünf Pfund. Anstatt dieses Angebot anzunehmen, konfrontierte die Schwester des Geburtstagskindes im nächsten Amazon-Lieferzentrum die zuständigen Angestellten - woraufhin der entsprechende Paketbote gekündigt wurde. Amazon habe sich dazu mit folgenden Worten geäußert, so Oxford-Mail: "Wir haben sehr hohe Standards für unsere Versanddienstleister und wie sie Kunden bedienen. Der Lieferant wird nicht weiter im Auftrag von Amazon arbeiten".

Außerdem habe Amazon mitgeteilt, dass sich alle anderen von einem Diebstahl oder einer falschen Lieferung betroffenen Kunden ebenfalls beim Support melden könnten, so Oxford-Mail.

