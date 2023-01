Sony-Aktie: Sonys neuer PS5-Controller hat ein großes Manko

Erster offizieller Pro-Controller von Sony

Ende Januar ist es soweit und Sony bringt erstmals einen hauseigenen Pro-Controller für die PlayStation 5 auf den Markt.

Der neue Controller kann bereits über PlayStation Direct vorbestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf 239,99 Euro. Veröffentlicht wird dieser dann offiziell am 26. Januar, wie es auf der Webseite von Sony heißt. ingame berichtet zudem, dass erst ab dem 23. Februar, also circa einen Monat später, weitere Händler dazustoßen und den DualSense Edge ebenfalls verkaufen werden. Wer es also nicht abwarten kann, den neuen Pro-Controller zu besitzen, der muss diesen über PlayStation Direct bestellen.

Was kann der neue DualSense Edge?

Mit dem neuen DualSense Edge sollen einige Verbesserungen kommen. ingame berichtet, dass es mehr Kontrolloptionen für die Steuerung geben soll und mehrere Profile gespeichert werden können. Neu sind zudem einige wechselbare Module am Controller selbst - so werden die Stick-Kappen austauschbar sein, genau so wie das ganze Stick Modul und die Back Buttons. Bekannte DualSense Features wie ein adaptiver Trigger, haptisches Feedback und Bewegungssteuerung wird es auch geben. Sony veröffentlichte dies in einem eigenen Video.

Doch es gibt einen großen Kritikpunkt am neuen Pro-Controller von Sony, der einige Gamer stören dürfte.

Kürzere Akkulaufzeit als bei üblichen DualSense Wireless Controllern

Wie Sony selbst gegenüber The Verge mitteilte, wird der neue DualSense Edge eine "etwas kürzere" Akkulaufzeit haben als die ursprünglichen DualSense Edge Wireless Controller. In der Mitteilung heißt es, dass der Grund dafür die zahlreichen neuen Funktionen seien, die man in das "gleiche ergonomische Design wie beim ursprünglichen DualSense Controller" zu integrieren versucht habe. Das längere USB-Geflechtkabel biete - auch für Wettkampfspieler - die Möglichkeit, den Controller kabelgebunden zu nutzen. Für die Informationsplattform ComicBook ist es unverständlich, dass man bei einem Preis von 239,99 Euro pro Stück nicht den Spielraum hat, eine längere Batterielaufzeit zu garantieren, ohne an Gewinn einbüßen zu müssen. ComicBook erwähnt allerdings auch, dass dies natürlich nur spekulative Behauptungen sind und es gut sein kann, dass eine längere Batterielaufzeit mit einem höheren Preis einhergegangen wäre.

